ÂçÃÀ°áÁõ¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏÃÂêÆÈÀêÃæ¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¡¢¥Ð¥êÅç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡×¤Ë»²²Ã·èÄê
ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ëIZ*ONE½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤¬¡¢9·î7Æü¤Ë¥Ð¥êÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃÀ°áÁõ¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼çºÅ¼ÔWAAO¤Ï¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥Ð¥ê2025¡ÊWATERBOMB BALI 2025¡Ë¡×¸ø¼°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
WAAO¤Ï¡Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÈó¾ï¤ËÇ®¤¤¡£9·î6¡Á7Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÀ¤³¦Åª¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ê¤ÎGWKÊ¸²½¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤ë¿å¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥Ð¥ê2025¡Ù¤Î2ÆüÌÜ¡Ê7Æü¡Ë¤Ë¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Î½Ð±é¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¤´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤ÏºÇ¶á³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥½¥¦¥ë2025¡×¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ï¥ó¡¦¥æ¥é¤È²ñ¤¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Ç¡ÖAPA KABAR¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡¢Bali Waterbomb Waao Matur Suksama¡Ê¥Ð¥ê¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÆ°²è¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡ØPRODUCE 48¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆIZ*ONE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3Ç¯´Ö¡¢Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ç¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à½÷¿À¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥½¥¦¥ë2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥½¥¦¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ð¥ê¤Ç¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¡¢¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤âK-POP¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¹¤´¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥Ð¥ê¡Ù¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿´¤«¤é¤Î½Ë²ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¡¦¥Ð¥ê2025¡×¤Î¼çºÅ¼ÔWAAO¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë½é¤á¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Åö½é¤«¤é¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëK-POP¸ø±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤¬¥Ð¥ê¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥à¤Ç¤âÅÁÀâ¤òºî¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Ye-A¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î·ÝÌ¾¤Ï¥«¥¸¥å¡£IZ*ONE¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ·Á³¡×¤ä¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯8·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOPEN¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£