【東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2016)】 10月 発売予定 7月10日12時 予約受付開始予定 価格:48,400円

エクスプラスはプレミアムバンダイにて、フィギュア「東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2016)」を10月に発売する。価格は48,400円。7月10日12時から予約受付を開始する。

本製品は「シン・ゴジラ」に登場した「ゴジラ(2016)」を全高約28センチ(頭頂部まで、尾部先端までは60センチ)、全長約56センチで再現したフィギュア。材質はPVC、MBSの他、鉄。迫力のサイズでゴジラの魅力を再現している。

サイズイメージ

前面

背面

TM & (C) TOHO CO., LTD.