INI尾崎匠海＆藤牧京介が歌うドラマ『私の夫と結婚して』日本版OST「So You Can Shine」配信決定

■ INI尾崎匠海&藤牧京介が歌う「So You Can Shine」は、片想いの切なさを描いたラブソング

INIの尾崎匠海と藤牧京介が歌うドラマ『私の夫と結婚して』日本版OST「So You Can Shine」の配信リリースが決定した。

人気ウェブ小説を原作に、日本版として脚色されたAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のOST Part.5には、INIの尾崎匠海と藤牧京介が参加している。

ふたりが歌う「So You Can Shine」は、誰もが一度は経験したことのある“片想い”の感情をテーマにしたラブソング。「あなたの一日が輝きますように」と願いを込めたような前向きな歌詞に、力強さと爽やかさ、そして柔らかさが共存したメロディが重なり、青春の息吹を感じさせるボーカルとバンドサウンドの調和が魅力の1曲だ。

「So You Can Shine」は、7月10日14時に事前プロモーション映像が公開され、7月11日18時に音源リリース+メイキング映像公開。そして、7月12日12時には、メイキング映像が公開となる。

INIは、2024年にリリースした6枚目のシングル「THE FRAME」で自身初のミリオンを達成し、2026年に開催予定の『アジア・アジアパラ競技大会』(愛知・名古屋)の公式アンバサダーとしても活動するなど、国内外で幅広く活躍している。

個人活動では、尾崎匠海がドラマ『アンメット―ある脳外科医の日記―』や『ライオンの隠れ家』などに出演し俳優としても注目を集めており、藤牧京介はHYの仲宗根泉とのデュエット楽曲「366日 feat. 藤牧京介(INI)」をリリースするなど、音楽活動でも話題を呼んでいる。

リリース情報

2025.07.11 ON SALE

TAKUMI & KYOSUKE(INI)

DIGITAL SINGLE「So You Can Shine」

番組情報

Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』

06/27(金)配信スタート

毎週金曜日2話ずつ配信(全10話)

出演:小芝風花 佐藤健

横山裕 白石聖

田畑智子 黒崎レイナ 七五三掛龍也 清水伸 安部聡子 津田寛治

原作: LINEマンガ 『私の夫と結婚して』(作者:sungsojak)

監督:アン・ギルホ

脚本:大島里美

(C) 2025. CJ ENM Japan / STUDIO DRAGON all rights reserved

