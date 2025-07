Bimiの新曲となる「Jealous」がオリジナル映画『プロジェクト・カグヤ』のエンディングテーマに決定したことが発表された。 本作は2.5次元舞台に多数出演中の俳優、荒牧慶彦と植田圭輔が主演することで話題を集めている注目作。2025年10月31日(金)グランドシネマサンシャイン池袋他にて公開となる。 また、この発表に伴い、楽曲名が先日発表された自主企画ライブ<Bimi Live Galley #06 -Jealous->のサブタイトルと同一であることが明らかとなった。ライブ会場でどのようなパフォーマンスが繰り広げられるのか期待が増すばかりだ。本公演も含む、9、10月開催の「Live Galley」シリーズ3公演は現在チケット一次先行受付中。 また、7月6日に開催されたメジャー1stアルバム『R』を引っ提げたツアー「Bimi Release Party Tour 2025 -R-」ファイナルの模様は、楽屋トークを収めた特典映像付きで1週間の見逃し配信実施中だ。呂布カルマやWhoopee Bombといったゲストと共演した豪華なステージとなっているので、ぜひこの機会にBimiのライブを堪能してほしい。 今後のBimiの活動として7月12日(土)「Bimi Live Galley #05 -Splash-」を開催(SOLD OUT)。また、8月11日(月祝)には「Yuu Fukuzawa 1st Live 『The Dark Parade』」、8月26日(火)には「ACTORS☆LEAGUE in Dance 2025」でのライブパフォーマンスが決定している。 ■オリジナル映画『プロジェクト・カグヤ』 ≪あらすじ≫ かぐや姫と結婚できるのは誰…!? ヒロイン「かぐや姫」と結婚できる権利をかけて男たちが競い合う…!婚活リアリティーショー「PRINCESS KAGUYA」に参加した、職業も年齢も様々な男たち。その参加目的は様々。売名、金目当て、本気の婚約者探し…。かぐや姫の出す「お題」に合わせて競い合う男たちだが、かぐや姫の正体を知った時から様子が変わり始める。この番組には参加者に知らされていないウラがある―!! ≪概要≫配給:ムービック 制作プロダクション:ホリプロ 製作:「プロジェクト・カグヤ」製作委員会©「プロジェクト・カグヤ」製作委員会 公式サイトhttps://pro-kaguya.com公式Xhttps://x.com/pro_kaguya公式Instagramhttps://www.instagram.com/pro_kaguya/ ライブ情報<Bimi Live Galley #06 -Jealous->日程:2025年9月15日(月祝)開場 16:00 / 開演 17:00会場:東京・渋谷Spotify O-WEST詳細URL:https://bimi-official.com/live/885/ <Bimi Live Galley #07-2nd Anniv. side AICHI->日程:2025年10月12日(日)開場 16:00 / 開演 […]

