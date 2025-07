ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にて「シャインマスカットブッフェ」を開催。

夏の味覚・シャインマスカットを堪能する贅沢ブッフェが、期間限定でディナータイムに楽しめます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」シャインマスカットブッフェ

料金:

2025年8月8日〜8月17日 大人(13歳以上) 8,000円(税・サ込)/小学生(6〜12歳) 3,700円(税・サ込)/幼児(4〜5歳) 2,500円(税・サ込)/3歳以下 無料

2025年8月18日〜9月4日 大人(13歳以上) 7,000円(税・サ込)/小学生(6〜12歳) 3,500円(税・サ込)/幼児(4〜5歳) 2,300円(税・サ込)/3歳以下 無料

提供期間:2025年8月8日(金)〜9月4日(木)

提供時間:17:30〜21:30 (最終入店21:00)

メニュー一例:シャインマスカットのサンドウィッチ/シャインマスカットのカプレーゼ/鯛のカルパチョとシャインマスカット/シャインマスカットとブルーチーズ 蜂蜜を添えて/シャインマスカットとクリームチーズ レーズンとナッツと共に/ローストビーフ/シャインマスカットの天婦羅/シャインマスカットの軍艦/スズキのアクアパッツァ/飲茶(チャーシューマン・焼売・春巻き) /焼きとうもろこしと夏野菜のロースト/シャインマスカットと生ハムのピザ/シャインマスカットのショートケーキ/シャインマスカットのレアチーズケーキ/シャインマスカット飴/シャインマスカットのミニタルト/シャインマスカット求肥包み/シャインマスカットのティラミス など

会場:ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル 「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「シャインマスカットブッフェ」を開催。

2024年に大好評だった「シャインマスカットブッフェ」が、3Fブッフェダイニング「アーカラ」のディナータイムに登場します!

瑞々しく爽やかな甘みが特徴のシャインマスカットを、前菜からデザートまで幅広いメニューにアレンジ。

旬のシャインマスカットを贅沢に使った創意あふれる料理の数々は、見た目にも華やかで、夏のひとときを彩ります。

夏の夜に家族や友人、大切な人とともに、思い出に残るひとときを過ごしてほしいという思いから企画された「シャインマスカットブッフェ」

見た目も華やかな料理やスイーツの数々が、特別なディナーシーンを演出します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで1日遊んだ後の締めくくりにもぴったりで、女子旅やカップルでの利用もおすすめです!

「シャインマスカットブッフェ」には、意外性と美味しさのハーモニーが楽しめるメニューがたっぷり!

シャインマスカットの甘さがアクセントになった「鯛のカルパッチョ」や、

芳醇なブルーチーズと合わせた「シャインマスカットとブルーチーズ 蜂蜜を添えて」

サクッと揚げた「シャインマスカットの天婦羅」なども用意されます。

また、和食の技が光る「シャインマスカットの軍艦寿司」は見た目も驚きの逸品です☆

ほかにもローストビーフやアクアパッツァ、飲茶などの料理も充実。

デザートには、目にも涼やかな「ミニタルト」や「求肥包み」「ティラミス」など、多彩なスイーツが用意されます。

甘く爽やかな“夏の主役”を多彩な料理に使った、期間限定の贅沢な味わいが堪能できるブッフェです!

甘く爽やかなシャインマスカットを使った多彩な料理を贅沢に楽しめる、期間限定のブッフェをディナータイムに開催。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」の「シャインマスカットブッフェ」は、2025年8月8日〜9月4日まで開催です!

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

CR25-2552

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post シャインマスカットが主役のブッフェ!ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」 appeared first on Dtimes.