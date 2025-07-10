¡ÖÉÔÎÑ¡×¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¡×¡ÖÇ¥¿±¡×¤¢¤é¤æ¤ë¼åÌ£¤ò¥Í¥¿¤Ë¡Ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬Æþ¤ê¸ý¤Î¡ÖÈþ¿Í¶É¤Î»ö·ïÊí¡×
¡Ö¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç½÷À¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡×¡Ä¡Ä¤½¤·¤ÆÈá·à¤¬
£¶·î27Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç32ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ìµ¿¦¤Î20ºÐ¤ÎÃË¤¬¶¯ÅðÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤ÏÆ±·î£·Æü¡¢ÃÎ¿Í¤Î½÷¡Ê19¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¶¤ÎËå¤Ë²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÄñ¹³¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¡£¸½¶âÌó£´Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
19ºÐ¤Î½÷¤Ï¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿Æó¿Í¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌµ¿¦¤Î23ºÐ¤ÎÃË¤â¶²³åÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿£³¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈþ¿Í¶É¡Ê¤Ä¤Ä¤â¤¿¤»¡Ë¡×¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²ÃËÀ¤ÏÆ±Î½¤é¤È¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢¸½¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¶á¤¯¤Ç½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç½÷À¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èþ¿Í¶É¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ëÈÈºá¤À¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤Î»ö·ï¤ÏµÕ¥Ê¥ó¥Ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ê¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNS¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Ç¤âÈþ¿Í¶É¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¶áÇ¯ÆÃ¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿Èþ¿Í¶É¤Î¼ê¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï£¶·î¤Ë¹Åç¸©¤ÇÉ÷Â¯°ÆÆâ½êÅ¹°÷¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤ÈÌµ¿¦¤Î¾¯½÷¡Ê17¡Ë¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¾¯½÷¡Ê19¡Ë¤¬¡¢¶²³å¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£
¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×
17ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë°ÆÆâ½êÅ¹°÷¤ÎÃË¤ÈÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¾¯½÷¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡Ö17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ë¤·¤È¤ë¤ó¡×¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤·¡¢¡Ö½ê»ý¶â¤Ê¤ó¤Ü¤¢¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖÁ´Éô½Ð¤»¤ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸½¶â£³Ëü1000±ß¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É£±Ëç¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ï60Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¤À¤í¡¢Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤È¸½¶â¤òÍ×µá¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢ATM¤¬ÍøÍÑ»þ´Ö³°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¶â¤Ï°ú¤½Ð¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë½÷À¤¬Ì¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Ë¤â¸ø¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼å¤ß¤ËÉÕ¤±¹þ¤à¼ê¸ý¤ËÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Öà¿²¼è¤é¤ìáÈþ¿Í¶É¡×¤ä¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃæÀäÈñÍÑ¤äÂÄÂÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤òÍ×µá¤¹¤ë¡ÖÇ¥¿±º¾µ½¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ç24Ç¯£µ·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢ÄÌ±¡Èñ¤äÆþ±¡Èñ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·×90Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à30Âå¤Î½÷£²¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
½÷£²¿Í¤ÈÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Æ±Æü¤Ë½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¹Ô°Ù¤ÎºÇÃæ¤Ë½÷¤é¤¬ÆÍÁ³¡ÖÈòÇ¥¶ñ¤¬³°¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¸½¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¶â¤ò¼êÅÏ¤·¡¢£²¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¡×¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¡¢Ìµ¿´¤òÂ³¤±¤¿¡£ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤¿ÃËÀ¤¬Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£½÷£²¿Í¤ÏÍ§¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ¤À®Ç¯¡×¡ÖÉÔÎÑ¡×¡ÖÇ¥¿±¡×¡¢¤É¤Îº¾µ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤¬¡½¡½Èþ¿Í¶É¤Î¤¿¤á¤Ëµ¶Áõ·ëº§¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Öà¶²³å¹Ô°Ù¤ò¹çË¡²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëá·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ë¤è¤ëÈþ¿Í¶É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡ÊÇå½þ¶â¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¡×
Èþ¿Í¶É¤ÇÃË½÷£´¿Í¤«¤é·×800Ëü¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶²³åºá¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿É×ÉØ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ï¤³¤Î£¶·î¡¢Ä¨Ìò£³Ç¯£¶¥õ·î¤Î¼Â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¸µÉ÷Â¯¾î¤Ç¡¢É×¤È¤Ï½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿É÷Â¯Å¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬Èþ¿Í¶É¤ò·×²è¤·¡¢¤³¤ÎÃË¤Î°¶Àû¤ÇÉ×ÉØ¤ÏÀÒ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
É×¤Ï¡ÖºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÛÈ½¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈþ¿Í¶ÉÉ×ÉØ¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢ºÊ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼«Âð¤ËÍ¶¤¤¡¢À¹Ô°ÙÃæ¤ËÉ×¤é¤¬Ê£¿ô¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¶¼¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²¥¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¿Í¤Î²ÈÄí¤Ç²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÉÔÎÑ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÁê¾ì¡¢º£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤í¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤â¹Ô¤¯¤«¤é¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¨¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
É×ÉØ¤ÏÈ¿·â¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë³°¹ñ¿Í¤òÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤Æ¸Û¤¦¤Ê¤É¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¸µÉ÷Â¯Å¹¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡ÊÇå½þ¶â¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÈòÇ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èþ¿Í¶É¤Ë¸Â¤é¤º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ê¸ý¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö»ØÄê¤µ¤ì¤¿Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂçÎÌ¤Î¼ò¤òÃíÊ¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ45Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Í½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÊä½þ¶â¤È¤·¤Æ200Ëü±ß¤È¶â¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¶áÇ¯Î®¹Ô¤ê¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Î¼ê¸ý¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¤ò´«¤á¤é¤ì¤ÆÌó1200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡×¡¢¡Ö27ºÐ¤ÎÉ÷Â¯¾î¤¬¡ØÈéÉæ¤Î¼£ÎÅÈñ¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È±³¤ò¸À¤Ã¤Æ50Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é15Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤À¤Þ¤·¤Î¼ê¸ý¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ÛÀ¤È½ä¤ê¹ç¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Èþ¿Í¶É¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ä¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤ÎÈþ¿Í¶É¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤À¤Þ¤·¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸¶ð»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡Ê2¡Á4ËçÌÜ¡Ë¡§À¸¶ðÌÀ
¡Ú¸åÊÔ¡ÛÈþ¿Í¶É¤Ç²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥¨¥¹¤ò³«Å¹¤·¤¿Îã¤â¡ÄÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼ê¸ý¤ÇÈï³²¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡ÖÈþ¿Í¶É¡×¤Î¸½ºß