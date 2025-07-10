・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．３８ドル（＋０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３２１．０ドル（＋４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６３５．１セント（－１２．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４２．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１２．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１２．２５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．６５（－０．６４）

出所：MINKABU PRESS