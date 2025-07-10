９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．３８ドル（＋０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２１．０ドル（＋４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６３５．１セント（－１２．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．２５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．６５（－０．６４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．３８ドル（＋０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２１．０ドル（＋４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６３５．１セント（－１２．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．２５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．６５（－０．６４）
出所：MINKABU PRESS