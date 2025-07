「カナダグース」が ハイダー・アッカーマンによるカプセルコレクション第2弾を発売　ララ・ストーンをモデルに起用

「カナダグース(CANADA GOOSE)」が、クリエイティブディレクターのハイダー・アッカーマン(Haider Ackermann)によるカプセルコレクション「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」の第2弾を7月12日に発売する。カナダグース銀座店と大阪店、阪急うめだ店、公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コレクションは、ヘリテージライン「スノーグース」をベースに、アイコニックなアーカイヴを通気性に優れた仕様で再構築。実用性や動きやすさ、自分らしさといった同ブランドのコードを、最高峰のアウターウェアの原型やボディラインを意識したシルエット、肌に寄り添うフィット感で表現した。モデルのララ・ストーン(Lara Stone)らを起用したキャンペーンは、常識や期待という”レイヤー”を剥がし、予測可能なものに抗う姿勢を描いたという。

アイテムは、夏の過酷な環境に対応するTシャツや、通気性の高いコットン素材のクルーネックトップスのほか、軽量のユーティリティパンツやレギンスなどを用意。アイシーブルーの「Arctic Mist」と、深いパープルの「Violet Eclipse」の2色のキーカラーを、カーキやベージュといったアースカラーと組み合わせた。「Can You Hear the Birds?(鳥の声が聞こえますか?)」や、「Embrace the Silence(静けさに包まれて)」などのメッセージを随所にあしらい、アッカーマンが自然や旅の中で求める静けさを表現している。

■カナダグース:公式オンラインストア