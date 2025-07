ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで大人気の「ミニオン・パーク」が、2025年7月11日(金)よりエリアを拡張してパワーアップ!

“ハチャメチャ”体験がさらに楽しめる新エリアと、新アトラクションの誕生を祝うセレモニーの様子を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク エリア拡張 セレモニー」

グランドオープン日:2025年7月11日(金)

開催場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ミニオン・パーク

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内外の幅広い層に人気の「ミニオン」をテーマにしたエリア『ミニオン・パーク』の体験エリアを1.4倍に拡張!

“ハチャメチャ”体験をパワーアップした新エリアが2025年7月11日(金)にグランドオープンします。

拡張するエリアには新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~』が誕生します。

グランドオープンに先駆けて、2025年7月10日(木)にセレモニーが開催されました。

『ミニオン・パーク』からグルーの家族も駆けつけ、約300人のファンとともに、記念すべき“前代未聞のやっちまった体験”にあふれる新たなエリアのオープンを盛大にお祝いしました。

セレモニーは『ミニオン・パーク』前の特設ステージでスタート。

特別に招待された約300人の熱狂的なミニオン・ファンが見守る中、新エリアで開催される「大悪党大会」に参加するミニオンたちが次々に登場しました。

会場の熱気が最高潮に達する中、スモークが勢いよく吹きあがり、新エリアの象徴となるVILLAN(ビラン/悪党)の頭文字の巨大な「V」サインがお披露目!

大悪党大会の舞台であることを示す巨大なシンボルの出現に、会場のボルテージは一気に上昇し、“世界一の悪党を目指す”という、まさに“やっちまっている!”新エリアのお披露目に、会場はハチャメチャに盛り上がりました。

その後、エリアの拡張を祝うべく『ミニオン・パーク』から、グルー、ルーシーそしてマーゴ、イディス、アグネスの3姉妹が登場。

新コスチュームのミニオンたちとともにステージに立ち、ファンと一緒に笑顔と拍手で新たに生まれ変わった“ハチャメチャ”体験の誕生を盛大に祝福しました。

Illumination 創設者兼 CEO Mr. Chris Meledandriコメント

新アトラクション 『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~』の登場と『ミニオン・バーク』の継続的な拡張により、ミニオンの世界に新たな物語の章が加わりました。

ゲストは、自分の“内なる悪党心”を解き放ち、これまでにない大胆でハチャメチャな体験を楽しむことができます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおいて、私たちのキャラクターとストーリーが、これほど鮮やかで予想を超えた形で表現されていることを、心から嬉しく思います。

ゲストの皆さまには、ミニオンの“ハート”、“いたずら心”、そして“唯一無二の魅力”を、より深く味わっていただけるはずです。

社長 村山卓コメント

2017年4月に「ミニオン・パーク」が世界で初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンに誕生しました。

イルミネーション社が創りだす、世界中のだれもが魅了される独特の世界観をもつ「ミニオン」のテーマパーク体験が、今では世界中のユニバーサル・スタジオに広がりをみせていることを大変嬉しく思います。

今回のエリア拡張に加えて、今後もユニバーサル・スタジオ・ジャパンは進化を続けます。

来年、パークは25周年を迎えます。 ユニバーサル・ブランドが誇る没入感あふれるエンターテイメントをお届けし、社会全体を元気にする原動力となれるよう限界を設けず成長してまいります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グルーファミリーも登場!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク エリア拡張 セレモニー」 appeared first on Dtimes.