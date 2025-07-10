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10日午前8時16分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市、千葉県の香取市、山武市、芝山町、それに千葉佐倉市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
茨城鹿嶋市

□千葉県
香取市　山武市　芝山町
千葉佐倉市

■震度1
□茨城県
土浦市　龍ケ崎市　取手市
牛久市　つくば市　潮来市
坂東市　稲敷市　行方市
美浦村

□千葉県
東金市　旭市　匝瑳市
大網白里市　神崎町　多古町
九十九里町　横芝光町　一宮町
千葉花見川区　千葉稲毛区　千葉若葉区
野田市　成田市　八千代市
四街道市　八街市　印西市
白井市　富里市　酒々井町
栄町

□群馬県
館林市

□神奈川県
小田原市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。