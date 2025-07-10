茨城県、千葉県で最大震度2の地震 茨城県・茨城鹿嶋市、千葉県・香取市、山武市、芝山町、千葉佐倉市
10日午前8時16分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市、千葉県の香取市、山武市、芝山町、それに千葉佐倉市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
茨城鹿嶋市
□千葉県
香取市 山武市 芝山町
千葉佐倉市
■震度1
□茨城県
土浦市 龍ケ崎市 取手市
牛久市 つくば市 潮来市
坂東市 稲敷市 行方市
美浦村
□千葉県
東金市 旭市 匝瑳市
大網白里市 神崎町 多古町
九十九里町 横芝光町 一宮町
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区
野田市 成田市 八千代市
四街道市 八街市 印西市
白井市 富里市 酒々井町
栄町
□群馬県
館林市
□神奈川県
小田原市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。