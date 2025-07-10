10日午前8時16分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市、千葉県の香取市、山武市、芝山町、それに千葉佐倉市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

茨城鹿嶋市



□千葉県

香取市 山武市 芝山町

千葉佐倉市

■震度1

□茨城県

土浦市 龍ケ崎市 取手市

牛久市 つくば市 潮来市

坂東市 稲敷市 行方市

美浦村



□千葉県

東金市 旭市 匝瑳市

大網白里市 神崎町 多古町

九十九里町 横芝光町 一宮町

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

野田市 成田市 八千代市

四街道市 八街市 印西市

白井市 富里市 酒々井町

栄町



□群馬県

館林市



□神奈川県

小田原市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。