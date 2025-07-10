１０日の主なマーケットイベント １０日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，キャンドゥ<2698>，大黒天<2791>，セブン＆アイ<3382>，ツルハＨＤ<3391>，アレンザＨＤ<3546>，メディアドゥ<3678>，大有機<4187>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，技研製<6289>，竹内製作所<6432>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，スギＨＤ<7649>，４℃ホールデ<8008>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，イズミ<8273>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，乃村工芸社<9716>，イオンディラ<9787>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか



出所：MINKABU PRESS