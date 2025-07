PSGを4冠へ導けるか？　ルイス・エンリケ監督「今こそ良い準備をする時。歴史に名を刻みたい」

FIFAクラブワールドカップ2025・準決勝が9日に行われ、パリ・サンジェルマン(PSG/フランス)はレアル・マドリード(スペイン)を4−0で破った。試合後、PSGを率いるルイス・エンリケ監督が、『DAZN』を通して喜びの声を届けている。欧州を代表する強豪がぶつかった準決勝は、序盤の6分に動く。相手のミスを見逃さなかったフランス代表FWウスマン・デンベレの素早い切り替えから、スペイン代表MFファビアン・ルイスが先制点をゲット。続く9分にもレアル・マドリードのミスからデンベレが追加点を挙げ、24分にはスペースを突いた見事な攻撃でファビアンが自身2点目を奪う。3点をリードして後半に突入すると、終盤にはカウンター攻撃からポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスがトドメを刺し、最終的にはレアル・マドリードを4−0で撃破。チェルシー(イングランド)が待つ決勝行きの切符を掴み取った。

【ゴール動画】PSGが圧巻4発でマドリーを粉砕

6' PSG take advantage! 💥



A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️





9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱



Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵





24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️



Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡





87' O PISTOLEIRO STRIKES 🔫⚽️



Gonçalo Ramos makes it 4 for PSG with a beauty, and pays tribute to the late Diogo Jota.





試合後、エンリケ監督は「最高の気分だよ」と率直な心境を明かす。「レアル・マドリードのようなチームと対戦する時、試合はいつだって難しいものになる」としつつも、「我々は非常に素晴らしいスタートを切ることができた。総じて、チームが見せたパフォーマンスには満足しているよ」と、PSGの選手たちを称えた。これで、PSGはリーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、チャピオンズリーグ(CL)に続く4冠に王手をかけた。エンリケ監督は「我々は特別なシーズンを過ごしており、今、またも特別な瞬間を迎えている。今日は勝利に値するプレーをした」と話した上で、「次はチェルシーとの一戦が待っている。間違いなく強豪だよ。今こそ、良い準備をする時だ。このクラブのために、歴史に名を刻みたい」とファイナルへ向けて意気込んだ。PSGとチェルシーが対戦するクラブW杯の決勝は、日本時間で7月14日の4:00(13日の28:00)にキックオフを迎える。