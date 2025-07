¡ÖÉÔÀµÁªµó±¢ËÅÏÀ¡×¤Ï¤Ê¤¼³È»¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÈÈ¿Í¡×¤ÎÀµÂÎ

いま、世界中で蔓延して実際に政治や社会に影響を与え始めている「陰謀論」。

「増幅された犬笛」という厄介な課題

不正選挙陰謀論は、もともと郵便投票陰謀論として拡散したものです。ここで「郵便投票陰謀論」と呼んでいるものは、トランプが2020年の春から夏にかけて熱心に訴えていたものです。新型コロナウイルスが世界中に蔓延した2020年、大統領選の投票日に多くの人が投票所に押しかけることで大規模な感染拡大が懸念されました。そこで郵便投票に関わるルールを緩和しようとする政策論が活発化したのです。

特に民主党はコロナの感染拡大を防ぐために、郵便投票のルールを緩和し、郵便投票の実施に向けた財政的支援などにも力を入れるべきだと訴えました。これに対してトランプは猛烈に反対しました。「郵便投票は不正が行われやすい」というのがその理由でした。この点だけ取り出せば、これはコロナ禍における投票方法をめぐる政策論争でしかありませんでした。事実、アメリカの主要メディアは軒並みこの論争が時宜に適った話題であると考え、民主党と共和党トランプ政権の主張の双方を両論併記的に大きく取り上げて報道したのです。

注目度の高い政策論争であれば、どのメディアも取り上げるのは当然のことでした。ハーバード大学教授のヨハイ・ベンクラーらの研究チームがこの郵便投票陰謀論の拡散過程を詳細に調査していますが、それによると、トランプがツイッターで関連する投稿をした際に、主要メディアが大きく取り上げて拡散するケースが幾度もみられました。

また、フォックス・ニュースがトランプに対して独占インタビューを実施し、これが広く拡散するケースもみられました。

一般に不正選挙陰謀論については、ソーシャルメディアが陰謀論拡散の主犯のように扱われることの方が多いのですが、ベンクラーらは、郵便投票陰謀論についていえば、明らかにマス・メディアが中心的な役割を果たしたと結論づけています。

ここで注意すべきは、報道関係者からすると陰謀論を拡散したという自覚など全くなかったと思われることです。主要メディアからすれば、コロナ禍において郵便投票を利用しやすくすることの是非について政治的な論争が起きたという程度の認識でしかなかったはずです。ところが、この「郵便投票は不正が起きやすい」という政策論的懸念は、右派のメディア生態系においては不正選挙陰謀論についての言説を誘発する犬笛として機能したのです。

このことを如実に示すのが、2020年夏に広まったタブロイド紙のゴシップ記事です。ベンクラーらの研究チームは、ニューヨーク・ポストの記事について強い関心を寄せています。ニューヨーク・ポストはルパート・マードック率いるニューズ・コーポレーションが所有するタブロイド紙で、トランプを応援する大量の記事を書いてきたことで知られています。もっとも拡散した郵便投票陰謀論の記事の1つに、ジョン・レビンというニューヨーク・ポスト記者の署名記事がありました(Jon Levine “Confessions of a voter fraud: I was a master at fixing mail-in ballots” New York Post. 2020年8月29日)。

この記事の中で、民主党の工作員を名乗る匿名の情報源が、選挙の際に長年不正に関わってきたと告白しています。当該記事では、選挙の不正行為は常態化しており、この工作員はニュージャージー州全域の地方議会、市長選挙、また連邦選挙の不正工作に関わってきたと語っています。近年激戦州として注目されるペンシルベニア州でも20人の工作員を指導したことがあるということでした。

重要なことはその不正の手口を具体的に語っていることです。たとえば、工作員が投票用紙の回収サービスを騙かたって各家庭を訪問し、記入済みの投票用紙を回収して返信用封筒から中身を抜き取り入れ替えるという手法が紹介されていました。また、郵便配達員がトランプ支持者の多い地域の郵便物から投票用紙を抜き取ってそのまま全部捨ててしまうやり方もあるということです。さらには老人ホームやホームレスの保護施設などでは、病人を騙して投票させたり、ホームレスを買収して投票させる方法などもあることが紹介されていました。

これらの告白内容がもし本当であれば、一大スキャンダルとなったはずです。しかし、ベンクラーらによると、この記事は主要メディアからは相手にされませんでした。タブロイド紙の取るに足らない胡散臭い記事として黙殺されたのです。ところが、この記事は右派のメディア生態系の中では大きな関心を呼び、フォックスの人気番組「フォックス・アンド・フレンズ」や当時フォックスの人気司会者だったタッカー・カールソンの番組の話題を3夜にわたって独占するほどでした。

不正選挙陰謀論を拡散させた「真犯人」

トランプが春先に「郵便投票は不正が起きやすい」と問題提起した内容は、トランプ支持者が集う保守のメディア生態系では犬笛として機能したのです。犬笛を聞き取った人々は、郵便投票にまつわる陰謀論的想像力を増幅させていったのです。

しかし、トランプの問題提起を純粋な政策論として受け取った主要メディアには、タブロイド紙の怪しげな記事が視界に入りませんでしたし、その記事が保守界隈にもたらした反響の大きさを理解することもできなかったのです。

不正選挙陰謀論のような巨大な言説の奔流は、何か1つの要因や背景から生まれてくるものではありません。無数の支流が合流して大河の流れを生み出していくのと同じように、様々なメディアの言説が合流して不正選挙陰謀論の巨大な奔流を生み出したと考えるべきです。

不正選挙陰謀論の拡散は、トランプが自らの影響力の武器として陰謀論を徹底的に活用しようとする姿勢を貫いたことがもっとも大きな要因であったことは否定しようがない事実ですし、トランプ支持者たちのソーシャルメディアやトランプ応援メディアとしてのフォックスも大きな役割を果たしました。

しかし、主要メディアも意図せざる形でこの陰謀論の拡散に加担させられていたことを見落としてはいけません。それは、意図せざる犬笛を知らぬ間に拡散させるという形での関わりでした。「増幅された犬笛」と呼ばれるこの現象は、パラレルワールドが出現した後の社会で、政治コミュニケーションが直面する極めて厄介な課題です。

通常の客観報道の方法によって伝えていたはずのニュースが、パラレルワールドにおける新しい陰謀論的想像力を肥大化させてしまうという今日の政治コミュニケーションが直面している課題について、われわれはよく知っておく必要があります。

