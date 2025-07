橋本環奈主演のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、本予告映像と本ビジュアルが解禁。また、木村佳乃が物語のカギを握る謎の女役で出演し、ヤバイTシャツ屋さんが挿入歌アーティストを務めることが発表された。本作は、興行収入11.8億円、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。今回解禁された本予告映像では、新たに“カラダ探し”に挑む5人の高校生、一ノ瀬陸人(櫻井海音)、早川岬(安斉星来)、田辺大和(鈴木福)、木下有紗(本田真凜)、鮫田航(吉田剛明)が“赤い人”に立ち向かう姿、“カラダ探し”を止めようと動く高広(眞栄田郷敦)、そして、この世から消えてしまった明日香(橋本環奈)の様子が描かれる。

さらに、追加キャストとして実力派俳優の木村佳乃、TikTokでブレイクし、総SNSフォロワー数220万人超の那須ほほみの出演も明らかになった。木村は“カラダ探し”の呪いのカギを握る謎の女を、那須は本田真凜演じる有紗と仲の良いクラスメイトを演じる。高広たちと“カラダ探し”を終えた直後に消えてしまった明日香は、不気味な暗闇の中で目を覚ます。どこからか聞こえてくる「お前のカラダ探しがはじまった」の声。書き換えられる過去。そして、深夜の遊園地に現れた“赤い人”が、陸人・岬・大和・有紗・航の高校生を襲い、前回同様に“カラダ探し”が終わるまでは、同じ日が繰り返される。“赤い人”の恐怖に翻弄されながらも奮闘する5人だったが、そこに、かつての面影を失った高広が現れ、“カラダ探し”をやめるよう伝える。高広が言うには、カラダを全て探せたとしても、代わりにこの中の誰かが新たな犠牲者になり、また“カラダ探し”が始まってしまうという。呪いの連鎖を止める術を探すべく動き出した高広と陸人たち5人。そして、別の世界で一人戦う明日香。不気味に笑う謎の女(木村)の言う「本当の死」とは? 物語の最後に、“カラダ探し”の呪いの謎が明かされる―。あわせて、本ビジュアルも解禁となった。夜の遊園地。観覧車やジェットコースター、メリーゴーランドの前には、体の一部が消えかかった制服姿の明日香と、真剣な眼差しで見据える高広、血が飛び散った制服に身をまとった陸人ら5人の高校生たちがたたずんでいる。彼女らが見つめる先には、彼らに迫りくる“赤い人”。「この呪いは、まわりつづける」というコピーとともに、普段は楽し気な声と笑顔であふれる場所の遊園地が、怪しく不気味に映る。夜の遊園地とホラーの何とも言えないマッチ感が、鑑賞意欲を掻き立てるビジュアルだ。さらに、本作の挿入歌として、ヤバイTシャツ屋さんの「Searching for Tank-top」が決定した。ヤバイTシャツ屋さんは、大阪を拠点に活動する男女ツインボーカルの3ピースバンドで、「メロコア」×「一度聴くと忘れられない秀逸なリリック」が特徴の楽曲が、ライブハウスやSNS、さまざまなメディアで話題を呼んでいる。こやまたくや(gt.vo)は、「ヤバTで合ってる!?!? と思いました! が、めちゃくちゃ映画に合っております! ご安心ください」と、今回のオファーに初めは驚きつつも納得の楽曲に仕上がったとコメント。ありぼぼ(ba.vo)は、「楽曲が流れるシーンに合うように、歌はなるべく明るく、演奏は軽快な箇所とずっしりとするところの差を意識してみました」と、作品の世界観を意識した曲作りのこだわりについて語った。もりもりもと(dr.cho)は、「疾走感とダークで重い要素もありつつ、ライブでも映える渾身の1曲です!」と、楽曲の出来栄えに自信を覗かせてアピール。書き下ろしにあたって一足先に本作を鑑賞し、ありぼぼは「メンバーとワーワー言いながら観て、めっちゃ楽しくてめっちゃ怖かったです!」と、映画への感想も寄せている。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より公開。※ヤバイTシャツ屋さんのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■こやまたくや(gt.vo)ヤバTで合ってる!?!? と思いました! が、めちゃくちゃ映画に合っております! ご安心ください。グロテスクな歌詞をポップに歌おうと、テーマを決めて制作しました。カラダ探しにぴったりの曲ができました。3人で映画を事前に観させてもらいましたが、グロい! そしておもしろい! 皆さんお楽しみに!!!! カラダ、探してこ〜!■ありぼぼ(ba.vo)ヤバイTシャツ屋さんがホラー映画の曲!? しかもあのカラダ探し!? ヤバTで合ってる!? と思いましたが、ヤバTで合ってました! 楽曲が流れるシーンに合うように、歌はなるべく明るく、演奏は軽快な箇所とずっしりとするところの差を意識してみました。メンバーとワーワー言いながら観て、めっちゃ楽しくてめっちゃ怖かったです!(※映画館ではお静かに) 1人で観てビクビクしながら帰ったり、友達や家族と観て感想をワイワイ言い合いながら帰ったり、いろんな楽しみ方がある映画です。怖かったー!■もりもりもと(dr.cho)挿入歌のお話を聞いた時には、個人的に作品を観ていたことあり、とても嬉しかったです! 書き下ろしの新曲「Searching for Tank-top」は疾走感とダークで重い要素もありつつ、ライブでも映える渾身の1曲です! ホラー×青春×ヤバTのおもしろ化学反応を、ぜひ劇場で楽しんでください!