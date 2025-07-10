¡Ö¤æ¤æ¼°¡×±ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î´é¡É¤Ë¡ª À¤³¦¤Îµ¬³Ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅÎÏ¤äÁ÷ÅÅ¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯À¤³¦¤òÌ¡²è¡Ö¤æ¤æ¼°¡×¡ÊÃø¡§»°¾å¾®Ëô¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È´é¡È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¡Ö¤æ¤æ¼°¡×¥¥ã¥é¤ÎÌÜ¤È¸ý¤ÇÉ½¸½
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡£4¥³¥ÞÌ¡²è¡Ö¤æ¤æ¼°¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¡È±ï¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÆü¸þ±ï¤¬4¤Ä¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î°ã¤¤¤È¡¢´é¤Î²¼¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¡£½ÄÄ¹¤ÎÌÜ¤Ç¾®¤µ¤¯¸ý¤ò¡ÖO¡×¤Î»ú¤Ë³«¤±¤¿É½¾ð¤Î²¼¤Ë¤Ï¡Ö100V¡ÜÀÜÃÏ¡×¡¢Æ±¤¸¤¯½ÄÄ¹¤ÎÌÜ¤Ç¸ý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ï¡ÖAC100V¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¡Ö¥ï¡×¤Î·Á¤ËÈù¾Ð¤àÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡ÖK¥¿¥¤¥×230V ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¾®¤µ¤¯¸ý¤ò¡ÖO¡×¤Î»ú¤Ë³«¤±¤¿É½¾ð¤Ë¤Ï¡Ö200V 30A ÀÜÃÏ2P¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤¿¤²¤Ê±ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î·Á¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAC 100V¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¡ÖA¥¿¥¤¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅÎÏ¤Î¶¡µë·ÁÂÖ¤´¤È¤Ë¤½¤Î·ÁÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¸í¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥°¤òÁÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÅÎÏ¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë·Á¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö100V¡ÜÀÜÃÏ¡×¤Ï¡¢A¥¿¥¤¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¡¼¥¹Ã¼»Ò¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÅÅÎÏÍÑ¤Î½ÄÄ¹¥Ô¥ó2¤Ä¤ËÀÜÃÏ¡Ê¥¢¡¼¥¹¡ËÍÑ¤Î´Ý¤¤¥Ô¥ó1¤Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖK¥¿¥¤¥× 230V ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ÅÅÎÏÍÑ¤Î´Ý¤¤¥Ô¥ó2¤Ä¤È¥¢¡¼¥¹Ã¼»ÒÍÑ¤ÎÈ¾±ß·¿¥Ô¥ó1¤Ä¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤ÏÃ±Áê230V¤È¹âÅÅ°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö200V 30A ÀÜÃÏ2P¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀöÂõµ¡¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëµ¡´ï¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¬³Ê¡£100VÍÑ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÅÎÏÍÑ¤Î¥Ô¥ó¤¬²£¸þ¤¤Ë2¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥¹ÍÑ¤Î¥Ô¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Á¾õ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µë¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Ô¤Àè¤ÎÅÅÎÏ·Á¼°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¡ÖÅÅµ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÏËÜÅö¤Ë±ü¿¼¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ÎÆþ¸ý¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ê·Á¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â½¨°ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¡Ö²È¤ÎÃæ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë´é¤¬¤¢¤ë¡×¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î·Á¾õ¤ò¡¢¤Ê¤¼±ï¤Á¤ã¤ó¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö±ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤Ë½ÄÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Öº£²ó¤Î¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¡ËÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤º¤ìÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È»Å»ö¤ÇÅÅµ¤¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥¢¡¼¥¹Ã¼»Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢·Á¾õ¤Î¤Û¤«¡¢°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÄ§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¿´¤ÏÂç¤¤¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î·Á¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂç´îÍø¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤¿¤±¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¤Î100V¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢½ÄÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²È¤ÎÃæ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë´é¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¡£¡Ö¡Ø¤æ¤æ¼°¡Ù¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ë¥á¤â¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ø¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
— ¤·¤¤¤¿¤± (@shiitk_) July 2, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤·¤¤¤¿¤±¤µ¤ó¡Ê@shiitk_¡Ë
¡ÊÅ·Ã«ÁëÂç¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By Å·Ã«ÁëÂç | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025071001.html