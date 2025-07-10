新フォーマットのクラブW杯、記念すべき初回大会の決勝はチェルシーvsPSGに決定
今大会から32チーム制、そして4年に1度の開催と大幅に生まれ変わったクラブW杯は、6月19日に開幕。各大陸の強豪チームが鎬を削った大会も、いよいよ決勝を残すのみとなった。記念すべき初回大会のファイナルで相まみえるのは、チェルシーとPSGだ。
8日に行われた準決勝では、フルミネンセ（ブラジル）と激突。大会期間中に移籍加入が発表されたジョアン・ペドロが、古巣相手に2ゴールを奪う活躍を見せ、南米勢唯一の希望だったフルミネンセに2−0で勝利。一番乗りで決勝進出を決めていた。
一方で、PSGはグループB第2節でボタフォゴ（ブラジル）に0−1で敗れたものの、アトレティコ・マドリード（スペイン）とシアトル・サウンダーズ（アメリカ）にはきっちりと勝利し、2勝1敗で首位通過。ラウンド16ではインテル・マイアミ（アメリカ）を4−0で粉砕すると、準々決勝では2名の退場者を出す“死闘”の末、バイエルン（ドイツ）を2−0で破った。
9日に行われた準決勝では、レアル・マドリードと対戦。序盤の6分、相手のミスを見逃さなかったウスマン・デンベレの素早い切り替えから、ファビアン・ルイスが先制点を奪うと、続く9分にもレアル・マドリードのミスからデンベレが追加点。24分にはスペースを突いた見事な攻撃でファビアンがこの日2点目を沈める。終盤にはカウンター攻撃からゴンサロ・ラモスがトドメを刺し、レアル・マドリードを4−0で撃破。リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、チャピオンズリーグ（CL）に続く4冠に王手をかけた。
そんな両チームが激突する決勝戦は、日本時間で7月14日の4：00（13日の28：00）にキックオフを迎える。
【ゴール動画】PSGが圧巻4発でマドリーを粉砕
6' PSG take advantage! 💥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025
A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm
9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱— DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025
Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E
24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025
Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN
87' O PISTOLEIRO STRIKES 🔫⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025
Gonçalo Ramos makes it 4 for PSG with a beauty, and pays tribute to the late Diogo Jota.
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/c4v6mpdnHl