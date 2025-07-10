新フォーマットのクラブW杯、記念すべき初回大会の決勝はチェルシーvsPSGに決定

写真拡大

　FIFAクラブワールドカップ2025・準決勝が8日と9日に行われ、チェルシー（イングランド）とパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）が、それぞれ決勝進出を果たした。

　今大会から32チーム制、そして4年に1度の開催と大幅に生まれ変わったクラブW杯は、6月19日に開幕。各大陸の強豪チームが鎬を削った大会も、いよいよ決勝を残すのみとなった。記念すべき初回大会のファイナルで相まみえるのは、チェルシーとPSGだ。

　グループDに組み込まれたチェルシーは、第2節でフラメンゴ（ブラジル）に1−3で敗れたものの、ロサンゼルスFC（アメリカ）とエスペランス（チュニジア）には勝利し、2勝1敗の成績で2位通過を果たす。決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）では、雷雲が接近した影響で試合が約2時間中断するアクシデントにも見舞われながら、延長戦の末にベンフィカ（ポルトガル）を4−1で撃破。準々決勝ではパルメイラス（ブラジル）を2−1で下し、準決勝進出を果たした。

　8日に行われた準決勝では、フルミネンセ（ブラジル）と激突。大会期間中に移籍加入が発表されたジョアン・ペドロが、古巣相手に2ゴールを奪う活躍を見せ、南米勢唯一の希望だったフルミネンセに2−0で勝利。一番乗りで決勝進出を決めていた。

　一方で、PSGはグループB第2節でボタフォゴ（ブラジル）に0−1で敗れたものの、アトレティコ・マドリード（スペイン）とシアトル・サウンダーズ（アメリカ）にはきっちりと勝利し、2勝1敗で首位通過。ラウンド16ではインテル・マイアミ（アメリカ）を4−0で粉砕すると、準々決勝では2名の退場者を出す“死闘”の末、バイエルン（ドイツ）を2−0で破った。

　9日に行われた準決勝では、レアル・マドリードと対戦。序盤の6分、相手のミスを見逃さなかったウスマン・デンベレの素早い切り替えから、ファビアン・ルイスが先制点を奪うと、続く9分にもレアル・マドリードのミスからデンベレが追加点。24分にはスペースを突いた見事な攻撃でファビアンがこの日2点目を沈める。終盤にはカウンター攻撃からゴンサロ・ラモスがトドメを刺し、レアル・マドリードを4−0で撃破。リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、チャピオンズリーグ（CL）に続く4冠に王手をかけた。

　そんな両チームが激突する決勝戦は、日本時間で7月14日の4：00（13日の28：00）にキックオフを迎える。


【ゴール動画】PSGが圧巻4発でマドリーを粉砕