BUMP OF CHICKENによる日本版エンドソング「リボン」を映画『星つなぎのエリオ』の監督・プロデューサー陣が絶賛

■「この曲は、あたたかな抱擁のように寂しさを抱えた心に寄り添ってくれます。それは、私たちが語ろうとした物語そのものなのです」

ディズニー&ピクサー劇場最新作『星つなぎのエリオ』(8月1日公開)の映像に、日本版エンドソングであるBUMP OF CHICKENの「リボン」が流れるミュージックトレーラー映像が解禁された。

先日、日本版エンドソングが解禁されると、「あまりにも合いすぎる最高」「映画の内容にリボンがかぶさってくるとヤバい」「メンバー4人の曲だってイメージあったけど、エリオとグロードンの曲に聴こえてくる」など絶賛の声がSNS上で寄せられた。

何十億人もいるこの世界で、ふと小さな寂しさを抱えたことがあるすべての人をやさしく抱きしめてくれる感動のラストシーンを彩り、エンドロールの最後を飾るBUMP OF CHICKENが生み出した名曲「リボン」。本作の監督、プロデューサー陣は「BUMP OF CHICKENの『リボン』を初めて聴いたとき、それはまるで『星つなぎのエリオ』という作品の奥深くに流れる感情の鼓動そのもののように感じました。この曲は、“そのままの自分でいい”とそっと背中を押してくれて、たとえ孤独を感じる瞬間があっても、私たちは決してひとりじゃないんだと優しく語りかけてくれます。そのメッセージこそが、『星つなぎのエリオ』の物語の核心です。私たちは以前からずっと、BUMP OF CHICKENの普遍的でありながらも、誰もが自分のための曲だと思えるような楽曲を生み出す力に感銘を受けてきました。そして、『リボン』はそんな彼らの音楽の魂を完璧に表現した曲だと感じています。この曲は、あたたかな抱擁のように寂しさを抱えた心に寄り添ってくれます。それは、私たちが語ろうとした物語そのものなのです」と大絶賛している。

■孤独を抱えたエリオとグロードンの奇跡の出会いに、BUMP OF CHICKENの歌詞がリンク!

解禁されたミュージックトレーラーでは、唯一の理解者だった両親を亡くし、地球にはもう自分の居場所がないと感じているエリオと、そのエリオとの関係性に悩む叔母のオルガの寂しげな表情からはじまり、そんなふたりを優しく包み込むようにBUMP OF CHICKENの「リボン」の旋律が流れる。

「ここじゃないどこかに、僕の居場所はきっとある」と願い、エリオが辿り着いた先は、様々な星の代表が集い、星と星を繋ぐ夢のような世界“コミュニバース”。そこでエリオは、自分と同じく孤独を感じているエイリアンの少年、グロードンと出会う。心を寄せ合いながら、初めての本当の“友達”となったふたりが映し出され、「君の勇気を 僕がみれば 星だ 並べても同じでありたい」と、これから孤独を感じることがあっても、エリオとグロードンはお互いが迷ったときに道を指し示す星の光のように心を支えあう関係へと、絆をよりいっそう深くしていく様子とリンクしていく。「迷子じゃないんだ」という歌詞が重なる最後のエリオの表情に、物語の先でエリオが見つける本当に大切なものが何なのかということへの期待ととともに、優しい涙を誘うミュージックトレーラーとなっている。

「僕らを結ぶリボンは解けないわけじゃない 結んできたんだ」という歌詞が、たとえすべてをわかり合えなくて時に孤独を感じていたとしても、解けそうになった絆は自分たち次第で、何度も結び直せること、自分の進む道に“そのままでいい”と勇気をくれるような、かけがえのない“繋がり”を感じさせ、観る人すべてに優しい感動をもたらす。

映画情報

『星つなぎのエリオ』

8月1日(金) 全国劇場公開

監督:マデリン・シャラフィアン、ドミー・シー、エイドリアン・モリーナ

制作:メアリー・アリス・ドラム

製作総指揮:ピート・ドクター

日本版声優:川原瑛都(エリオ)、清野菜名(オルガ)、佐藤大空(グロードン)、松山ケンイチ(グライゴン)、野呂佳代(ウゥゥゥゥ)、渡辺直美(オーヴァ)、マユリカ・中谷(メルマック)他

日本版エンドソング:「リボン」 Performed by BUMP OF CHICKEN

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

作品サイト

https://www.disney.co.jp/movie/elio

BUMP OF CHICKEN OFFICIAL SITE

http://www.bumpofchicken.com/