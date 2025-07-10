¡Ö¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ëÃË¡×¥×¥í£±¹æ¤Îµð¿Í¡¦¹Ó´¬¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ï¡©¡ÄµÜËÜÏÂÃÎ»á¡Ö¶¯¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£³ÃæÆü¡Ê£¹Æü¡¦Ê¡Åç¡Ë
¡¡¹Ó´¬¤Î¥×¥í£±¹æ¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¸«¤»¤¿°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÄ¹½ê¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£Çµå¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤¿»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ó´¬¤ÈÉ÷Ï¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¼Â¤ÏÁªµå´ã¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇÀÊ¤Ï£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÊ¿¹Ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï´Å¤¯Íè¤¿ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤¿¡£Èà¤ÎÁªµå´ã¤¬Æ³¤¤¤¿°ìÈ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡¸·¤·¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾åÉðÂç½Ð¿È¡£É½¾ð¤ä¥×¥ì¡¼¤«¤é¡Ö²¶¤¬²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µð¿Í¤Çµ®½Å¤ÊÅ¥½¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤è¡Á¤·¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ëÃË¤À¤è¡£
¡¡ÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¹Ó´¬°Ê³°¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤¬¸«¤¨¤¿¡££¹²ó¤Ï£²»à¤«¤éÁýÅÄÎ¦¡¢¡ÊµÈÀî¡Ë¾°µ±¡¢´ßÅÄ¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢°ìÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¹Ó´¬¤¬³èÌö¤·¤Æ¡¢Î¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÃÏ¤Î°ìÂÇ¡£¼ó°Ì¤È¤Î£¹¥²¡¼¥àº¹¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢¹Ó´¬¤äÎ¦¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦µÜËÜ¡¡ÏÂÃÎ¡Ë