レディー・ガガが、来日公演『Lady Gaga: The MAYHEM Ball』の追加公演を2026年1月30日に東京ドームにて開催する。

同公演は、8thアルバム『MAYHEM』を携えたワールドツアー『The MAYHEM Ball Tour』の日本公演。1月21日、22日に京セラドーム大阪公演、1月25日、26日、29日に東京ドーム公演が予定されており、完売券種が続出し、また東京ドーム公演は全席が完売したことを受けて同会場で1公演のみ追加公演が決定した。

追加公演のチケット先行は、7月11日よりスタート。全6公演共通のオフィシャル2次抽選先行は、7月18日よりスタートする。

なお、日本公演のすべてのチケットは、チケット料金の一部が『Born This Way Foundation』に寄付される。『Born This Way Foundation』は、若者のウェルネスを支援し、彼らとともに、より思いやりと勇気にあふれた世界を築くことを目的に、レディー・ガガと彼女の母親 シンシア・ジャーマノッタによって2012年に設立された。若者たちと協力し、身近で信頼できるリソースを提供し、真のつながりを育み、行動を促すコミュニティの構築に取り組んでいる。

(文=リアルサウンド編集部)