マクドナルドが、2025年も夏を盛り上げる恒例のハワイキャンペーンを実施。

新メニューの「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」や「マックフィズ/マックフロート ブルーハワイ 2025」など、全8種類が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」

発売日:2025年7月16日(水)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの夏を代表する定番商メニューして、毎年人気を博しているハワイの定番料理をイメージした「ハワイアンバーガーズ」

新しく登場する「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」は、肉厚ビーフにポテトパティを重ね、バーベキューソースとペッパーの効いたスモークチーズソースを合わせた食べ応え抜群の一品です。

2025年は夕方5時からの夜マック限定で、肉厚ビーフパティが2枚入ったボリュームたっぷりの「ザク切りポテト&ダブル肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」も登場します。

また、特製ハワイアンバーベキューソースのビーフエキスを増量し、よりコクのある味わいにリニューアルした「肉厚ビーフチーズロコモコ」や、定番の「ガーリックシュリンプ」もラインナップ。

さらに、2024年も大好評だった、朝からハワイ気分を味わえる、朝限定の「チーズロコモコマフィン」や、オニオンの旨みがより一層感じられるようになったリニューアルメニュー「シャカシャカポテト サワークリームオニオン味」も販売されます。

さらにハワイの海をイメージしたパステルカラーが夏らしさを感じる「マックフィズ/マックフロート ブルーハワイ 2025」も登場し、日本にいながらまるでハワイで過ごしているかのような気分を1日中味わえる、全8種類のメニューがラインナップ☆

ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー

価格:単品 540円〜(税込)〜/バリューセット 840円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

毎年人気のザク切りポテト&肉厚ビーフが、2025年はスモークチーズペッパーソースで新登場!

ジューシーでつなぎの入っていない、肉厚 100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのざく切りポテトパティを重ね、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズでサンドしてあります。

ビーフエキスを増量し、よりコクのある味わいにリニューアルした特製ハワイアンバーベキューソースと、スモークチーズとブラックペッパーの味わいがやみつきになるスモークチーズペッパーソースが相性抜群の、食べ応えと濃厚な味わいが特長の一品です。

ガーリックシュリンプ

価格:単品 490円〜(税込)〜/バリューセット 790円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

夏にぴったりのおいしさが楽しめる「ガーリックシュリンプ」

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、サクサクとしたフライドガーリックの食感が楽しいピリ辛の特製ソースを合わせ、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズで挟んであります。

ロースト感のあるえびの旨みとガーリック風味のザクザクした食感が楽しめるスパイシーなソースが、ハワイの名物料理「ガーリックシュリンプ」を思わせるメニューです。

肉厚ビーフチーズロコモコ

価格:単品 540円(税込)〜/バリューセット 840円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

ハワイの名物料理「ロコモコ」をイメージした「チーズロコモコ」が2025年はよりおいしくなって登場!

10種類以上のスパイスをきかせフルーティに仕上げた特製ハワイアンバーベキューソースのビーフエキスを増量し、よりコクのある味わいにリニューアルされます。

ジューシーでつなぎの入っていない、肉厚100%ビーフパティに、クリーミーでコクのあるチェダーチーズとたまごを重ね、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズでサンド。

リニューアルしたソースと相性抜群な今だけのおいしさが味わえます。

<夜マック>ザク切りポテト&ダブル肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー

価格:単品 780円(税込)〜/バリューセット 1,080円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

夕方5時から限定販売される「ザク切りポテト&ダブル肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」

肉厚100%ビーフパティが2枚、さらに外はカリッと中はホクホクのざく切りポテトパティを重ね、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズでサンドした、ボリューム満点の一品です。

ビーフエキスの見直しでよりコクのある味わいにリニューアルした特製ハワイアンバーベキューソースと、スモークチーズとブラックペッパーの味わいがやみつきになるスモークチーズペッパーソースが相性抜群の、食べ応え抜群のボリューム感と濃厚な味わいが特長のハンバーガーです。

<朝マック>チーズロコモコマフィン

価格:単品 430円(税込)〜/バリューセット 630円(税込)〜/コンビ 490円(税込)〜

販売時間:開店〜午前10時30分まで(24時間営業店舗では午前5時00分から)

朝マック限定の「チーズロコモコマフィン」が2025年はよりおいしくなって登場!

お店で一つずつ蒸し焼きしている国産たまごとソーセージパティの組み合わせに、リニューアルした特製ハワイアンバーベキューソースと、コクのあるチェダーチーズをあわせてイングリュッシュマフィンではさんだ、ハワイの名物料理「ロコモコ」をイメージした一品です。

シャカシャカポテト サワークリームオニオン味

価格:ポテト単品、バリューセット価格 +40円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

「シャカシャカポテト サワークリームオニオン味」がリニューアルして復活。

まろやかでクリーミーな味わいとオニオンの旨みやパセリ・香辛料が特長の一品です。

リニューアルでオニオンの旨みをより一層感じられるようになりました。サワークリームオニオンらしいコクのある味わいの中にも、爽やかな酸味がやみつきになる、夏らしい味わいが楽しめます。

マックフィズ ブルーハワイ 2025

価格:単品 300円(税込)〜/バリューセット価格+50円(税込)

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

2025年真夏のマックフィズは爽快感のある新たな味わいでラインナップ。

りんご果汁を使用したブルーハワイらしい爽快感のある味わいと、ハワイの海をイメージした鮮やかな水色のパステルカラーが見た目にも夏らしさを感じる炭酸ドリンクです。

※りんご果汁1%使用

マックフロート ブルーハワイ 2025

価格:単品 380円(税込)〜/バリューセット価格+70円(税込)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

マックフィズ ブルーハワイになめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングした「マックフロート ブルーハワイ 2025」

ハワイの海と青空に浮かぶ雲のような夏らしい見た目も楽しめるデザートドリンクです。

※りんご果汁1%使用

新TVCM:「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」篇

放映開始日 :2025年7月15日(火)

放送エリア :全国(一部エリアを除く)

新TVCMに、岡田准一さんがアロハシャツ姿で登場。

夏を感じる青い空と青い海、強い日差しのもと、アロハシャツを着用した岡田准一さんが『ふたりの愛ランド』の替え歌に乗せて、3種のハワイアンバーガーズのおいしさと魅力を「アツイぜ!ハワイアン!」のキャッチコピーとともに爽やかにお伝えします。

新メニュー 「ザク切りポテト&ダブル肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」など全8種類がラインナップ。

マクドナルドの「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」は、2025年7月16日より販売開始です☆

オリジナルグッズと最大合計3,560円相当の無料券が付いた夏の福袋!マクドナルド「サマーチャンスバッグ 2025」 オリジナルグッズと最大合計3,560円相当の無料券が付いた夏の福袋!マクドナルド「サマーチャンスバッグ 2025」 続きを見る

働く乗り物たちがロボットに変形!マクドナルド ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」 働く乗り物たちがロボットに変形!マクドナルド ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」 続きを見る

夏がテーマの実用的なおもちゃ!マクドナルド ハッピーセット「ハローキティ」 夏がテーマの実用的なおもちゃ!マクドナルド ハッピーセット「ハローキティ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」など全8種!マクドナルド「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」 appeared first on Dtimes.