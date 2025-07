木村拓哉の最新音楽映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』が、10日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初週売上DVD:1.1万枚、Blu-ray Disc(以下BD):1.6万枚を売り上げ、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。また音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上2.7万枚で初登場1位を獲得し、3作連続、通算3作目の映像3部門同時1位となった。

本作は、2024年8月26日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した3rdアルバム『SEE YOU THERE』を引っ提げて、昨年9月から12月まで開催された全国ライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』の映像作品となる。本編には、2024年10月14日に行われた横浜アリーナ公演の模様が収録されており、アルバム『SEE YOU THERE』の収録曲を中心に、直近の自身が出演したドラマ、映画の主題歌なども披露された。<クレジット:オリコン調べ(2025年7月14日付:集計期間:2025年6月30日〜7月6日>