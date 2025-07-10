¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡ÛÄÚ°æ¹¯À²¤¬º£Àá£²¾¡ÌÜ¡Ö¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£ÇII¡ÖÂè£·²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ï£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æ¹¯À²¡Ê£´£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£±£°£Ò¤Ç£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¡£¥·¥ê¡¼¥º£²¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤¿¡×¤È²÷¾¡·à¤òÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½®Â¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Éô¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°è¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤â£²²óÁ°¤È¤Ê¤ë£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Î£ÇIIÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¡¢Æ±Ç¯£¹·î¤ÎÁ°²óÀï¤âÍ¥½Ð¤Ê¤É£±£°Í¥½Ð£²£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÖÁêÀ¤¤¤¤¡£¤¦¤Í¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£º£²ó¤ÏÄÉ²Ã½Ð¾ì¡£Í½Áª¸åÈ¾¤âÂç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âËþµÊ¤·¤Ä¤Ä¡¢Í½Áª¾å°ÌÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤¹¡£