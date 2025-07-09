£³²ó£±»àÆóÎÝ¡¢ÀèÀ©¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Û¤¨¤ëÌîÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦À±Ìî³Ú¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹0¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë

¡¡¤â¤Ï¤ä¡¢ÌîÂ¼Í¦¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤â­àÂåÌò­á¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£µÜ·òÂÀ¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤«¤éÍ··â¤Î¸å³ø¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë28ºÐ¤Î­àÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ­á¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î4Ï¢¾¡¤òÆ³¤¤¤¿¡£

¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Éâ¤¤¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¡¡»°²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¤Ç¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îº¸ÏÓ¡¦µÜ¾ëÂçÌï¤Î133¥­¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ï¡¢»°ÎÝ¡¦½¡Í¤Ëá¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¡£Ä¾Á°¤Ëº¸Éª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤³¤Î¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¡¢Âç´ØÍ§µ×¤«¤éÆ£°æâ«ºÈ¡¢¿ù»³°ì¼ù¤ÎÌµ¼ºÅÀ·ÑÅê¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤Î4Ï¢¾¡¤À¡£

¡¡¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2022Ç¯¤ËÊü¤Ã¤¿10ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÆî³¤»þÂå¡¢1939Ç¯¤ËÄá²¬°ì¿Í¤¬Ã£À®¤·¤¿¿·¿Í¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤ÎµåÃÄµ­Ï¿¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë°ìºòÇ¯¤ÈºòÇ¯¤Ï¸Î¾ãÂ³¤­¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢º£µÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÇÍ··â¤ËºÂ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç62»î¹ç½Ð¾ì¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î47°ÂÂÇ¡¢Æ±¥¿¥¤¤Î10ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¾õÂÖ¤¬°­¤¯¤Æ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë°Ê¾å¡¢°­¤¤¤È¤­¤ËÂÌÌÜ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¤Àµ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤¬¸Î¾ã¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤È¼çÎÏ¿Ø¤¬¤½¤í¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼Ú¶â7¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éÃù¶â14¤Î2°Ì¤Ë¤Þ¤Ç´¬¤­ÊÖ¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ÎÄìÎÏ¤ÏÌîÂ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö½é¤Î¹µ¤¨ÁÈ¤¬­à1·³¤Î¿å­á¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢ÌöÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤­¤¤¤è¤¦¤À¡£