¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÜ¾ëÂçÌï¤«¤éÀé¶âVÂÇ¡¡¼çÎÏÄêÃå¤Ø½¼¼Â°ìÅÓ
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹0¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¤â¤Ï¤ä¡¢ÌîÂ¼Í¦¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤âàÂåÌòá¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£µÜ·òÂÀ¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤«¤éÍ··â¤Î¸å³ø¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë28ºÐ¤ÎàÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇá¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î4Ï¢¾¡¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡»°²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¤Ç¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îº¸ÏÓ¡¦µÜ¾ëÂçÌï¤Î133¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ï¡¢»°ÎÝ¡¦½¡Í¤Ëá¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¡£Ä¾Á°¤Ëº¸Éª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤³¤Î¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¡¢Âç´ØÍ§µ×¤«¤éÆ£°æâ«ºÈ¡¢¿ù»³°ì¼ù¤ÎÌµ¼ºÅÀ·ÑÅê¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤Î4Ï¢¾¡¤À¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2022Ç¯¤ËÊü¤Ã¤¿10ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÆî³¤»þÂå¡¢1939Ç¯¤ËÄá²¬°ì¿Í¤¬Ã£À®¤·¤¿¿·¿Í¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë°ìºòÇ¯¤ÈºòÇ¯¤Ï¸Î¾ãÂ³¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢º£µÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÇÍ··â¤ËºÂ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç62»î¹ç½Ð¾ì¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î47°ÂÂÇ¡¢Æ±¥¿¥¤¤Î10ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Æ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë°Ê¾å¡¢°¤¤¤È¤¤ËÂÌÌÜ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¤Àµ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤¬¸Î¾ã¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤È¼çÎÏ¿Ø¤¬¤½¤í¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼Ú¶â7¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éÃù¶â14¤Î2°Ì¤Ë¤Þ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÄìÎÏ¤ÏÌîÂ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö½é¤Î¹µ¤¨ÁÈ¤¬à1·³¤Î¿åá¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢ÌöÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£