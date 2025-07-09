¡Ö¹µ¤¨¼¼¤Î¥Î¥Ö¤Á¤®¤ì¤¿¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿à²øÎÏ¼Ì¿¿á¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¹¤®¡×¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡×¤È¥Î¥Ö¤ò°®¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿(42)¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹µ¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿à¤Þ¤µ¤«¤Î°ìËçá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹µ¤¨¼¼¤Î¥Î¥Ö¤Á¤®¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢³°¤ì¤¿¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶ÚÆùÎ´¡¹¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¤Þ¤µ¤Ëà²øÎÏ¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ê¤¹¤®!¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¹¤®¡×¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ä¡×¡Ö²øÎÏ¡¡ÎÏ»ý¤Á¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¹¤®¡×¡Ö¾ï¤Ë¶Ú¥È¥ì¡×¡ÖÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤Á¤®¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿!¡×¡Öº£Æü¤Î¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏÊý¥í¥±¤äÎ¹Àè¤Ç¤âÆü²Ý¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Netflix±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºã±©獠¤ò±é¤¸¡¢PR¤Î¤¿¤á¤Ë¸«»ö¤Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÆùÂÎÈþ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£