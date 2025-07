スターダストプロモーション所属の、東北レッスン生グループ「いぎなり東北産」が、地方レッスン生グループながら初快挙となる単独日本武道館公演<TOHOKU9>を本日大盛況のうちに終了。avex traxからのメジャーデビューと10周年突入の10個のお知らせを発表した。 単独日本武道館公演<TOHOKU9>では、和をモチーフとしたいぎなり東北産らしいライブセットが登場。開演前から観客のボルテージの高さが伺える。 ライブスタートと共に、大歓声と共にメンバーが登場。「東京アレルギー」を1曲目に披露。そのあと、TikTokランキングでは月間1位を獲得し、累計1億回再生以上を獲得しているヒットソング 「わざとあざとエキスパート」、うちわを持ったダンサーも登場し華やかなステージとなった「ワンダフル東北」「ツンデレラ」「チョコスプレー♡」などいぎなり東北産の集大成とも言える曲を次々と披露。 そして公演中盤では、武道館公演のために制作された新曲、松隈ケンタ作曲の「背徳のエビデンス」を初披露。客席からは待望の新曲ということで会場のボルテージもどんどん上がっていった。 そしてラストソングはいぎなり東北産の始まりの楽曲、「天下一品 〜みちのく革命〜」を披露し最後はキャノンが舞う演出に会場が一体感に包まれ、大盛況でライブが終了。そして終了後、映像が投影され、いぎなり東北産より突如10個のお知らせが発表になった。 ◆ ◆ ◆ 【10個のお知らせ】(1)アニメ「彼女、お借りします」コラボ決定(2)ビックコミックスピリッツ表紙決定 8月18日(月)発売(3)セゾンカードタイアップ決定(4)ラウンドワンコラボ決定10月7日(火)(5)いぎなり秋田本校 開催決定 11月15日(土)(6)いぎなりクリスマス2025開催 決定12月7日(日) @ 仙台(7)初の写真集(小学館)発売決定(8)初の全国Zeppツアー2026決定 2026年 1/10 Zepp Fukuoka 1/11 Zepp Namba 1/23 Zepp Nagoya 1/24 Zepp DiverCity 2/8 Zepp Sapporo(9)ホール&アリーナ各2days決定 2026年 5/22、5/23 Kanadevia Hall 12/19、12/20 ゼビオアリーナ仙台(10)メジャーデビュー 決定2025年8月9日(土) ◆ ◆ ◆ ラストは、突如謎の工場を舞台にしたコンセプチュアルな映像作品が登場。メンバーたちはそれぞれ異なる作業に没頭している様子が映される。真面目に機械を操作する者もいれば、「それ工場でやること?」とツッコミたくなるような不思議な作業に勤しむ者も。 一見すると統一感のないバラバラな作業たちが、ラスト、すべての作業がひとつに繋がり、目の前に現れるのは、メンバーが共に築き上げたavexのレーベルロゴ。笑いと真剣さ、いぎなり東北産らしさを詰め込んだ、デビューへの決意が垣間見える映像となっている。 メジャーデビューの告知映像により会場は大歓声と拍手に包まれ、メンバーよりメジャーデビューすることをあらためて全員で発表。1人ずつコメントも発表し、暖かい空気でライブが終了した。 そんないぎなり東北産、メジャーデビューは10周年イヤー突入の8月9日に決定。翌日に開催される<いぎなり東北産『いぎなり10周年ライブ』大阪・オリックス劇場>公演にてメジャー1stシングルの初披露が予定されているので、お楽しみに。 ライブ情報<いぎなり10周年ライブ>日程:2025年8月10日(日)会場:大阪・オリックス劇場 日程:2025年8月17日(日)会場:山形・リナワールド 日程:2025年8月22日(金)会場:埼玉・大宮ソニックシティ <初の全国Zeppツアー2026>日程:2026年1月10日(土)会場:Zepp Fukuoka 日程:2026年1月11日(日)会場:Zepp Namba 日程:2026年1月23日(金)会場:Zepp Nagoya 日程:2026年1月24日(土)会場:Zepp DiverCity 日程2026年2月8日(日)会場:Zepp Sapporo <ホール&アリーナ各2days>日程:2026年5月22日(金),23日(土)会場:Kanadevia Hall 日程:2026年12月19日(土),20日(日)会場:ゼビオアリーナ仙台 関連リンク◆いぎなり東北産 オフィシャルサイト◆いぎなり東北産 オフィシャルYouTube◆いぎなり東北産 オフィシャルTikTok◆いぎなり東北産 […]

