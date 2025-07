加藤和樹が2026年に迎える自身のデビュー20周年を記念し、ライブ公演5タイトルの開催を発表した。 2006年4月26日にCD「Rough Diamond」で音楽アーティストデビューを果たした加藤和樹。20周年イヤーを祝う皮切りのイベントになるのは、2026年4月29日(水・祝) 東京・恵比寿ガーデンホールにて開催されるファンクラブ限定イベント<THE VOICEFUL WORLD Vol.7 〜20th Anniversary Kick Off Special〜>からとなる。 6月からは、初の47都道府県ツアーとして<Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 〜Thank you for coming! 4〜>がスタート。20周年の御礼行脚という形で8月29日(土)沖縄・沖縄 Outputまで全国を回る形だ。 また、7月26日(日)には自身初のオーケストラミュージカルコンサート<Kazuki Kato Orchestra Concert 2026>が東京オペラシティコンサートホールで開催されることも発表となった。 そして9月からは定番の “GIG” Tour も開催。<Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2026 -Smash!!->と題し10月までの開催が予定されている。さらに10月に行なわれる<Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026>とあわせ注目したい。 いずれのイベントも、詳細は後日順次発表となる。 加藤和樹は本日7月9日にKT Zepp Yokohamaにて<Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2025 〜STILL […]

