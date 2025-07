トンボコープが本日7月9日に新曲「Freeedom!」を配信リリース。あわせてメジャー1stフルアルバム『FANDOM』を9月17日に発売することを発表した。 ◆「Freeedom!」MV 新曲「Freeedom!」は、DANCE CLUB CHAMPIONSHIP(全国高等学校ダンス部選手権)へ向けて書き下ろした一曲。林龍之介(Dr)作詞作曲の楽曲となっており、思わず身体が揺れるようなダンサブルなビートに、まっすぐで熱量のある言葉を乗せた楽曲。 日常に潜む不安や迷い、他者との比較によって揺れる心情を描きながらも、“自分自身の価値を信じて前へ進む”という、思春期を生きる若者に寄り添うメッセージが込められた、『今を生きること』を肯定する一曲に仕上がっている。 MVは全編沖縄で撮影されており、メジャーデビュー決定の“ご褒美”と“洗礼(罰ゲーム)”が織り交ぜられた、リアル旅ドキュメントMVに仕上がっている。ヒーリングやシュノーケリング、パラセーリングなどに癒されるメンバーたちに訪れる、逆バンジー・激痛マッサージ・ゲテモノ試食・原付沖縄一周チャレンジ……。トンボコープ史上、最も無茶で、最も自由なMVが完成した。 そして9月17日に発売されるメジャー1stフルアルバム『FANDOM』は、Spotify週間バイラルチャートで2週連続1位を獲得し、Apple Music総合TOP200にもランクインした「Now is the best!!!」、 三浦翔平主演ドラマ『やわ男とカタ子』(テレビ東京系)のオープニングテーマに起用された「過呼吸愛」、 さらにApple Music「Up Next Japan」に選出された楽曲「HEART BEAT」など、話題曲に加え多数の未発表曲も収録。 結成以来、勢いを加速させ続けてきた彼らの歩みと現在地が詰まった、全19曲収録のフルアルバムとなる。 完全生産限定盤には、<1st oneman live「BUTTERFLY EFFECT」>(恵比寿 LIQUIDROOM) と<1st oneman tour「WORLD ILLUMINATION」>(Spotify O-EAST) 両公演のライブ映像が収録される予定だ。 また、アルバムの情報解禁と合わせて、アルバムツアーのビジュアルも更新となった。本ツアーでは初日を9月26日(金)大阪BIGCATにて迎え、ファイナル公演は初のZeppワンマンとなる東京Zepp Hanedaにて開催する自身最大規模のツアーとなる。チケットのイープラス先着先行は7月13日まで。 New Digital Single「Freeedom!」 ※avex presents DANCE CLUB CHAMPIONSHIP(全国高等学校ダンス部選手権) 大会公式テーマソング2025年7月2日 配信リリース配信リンク:https://tombocoop.lnk.to/freeedom Major 1st Full Album『FANDOM』2025年9月17日発売予約:https://tombocoop.lnk.to/fandom_CD [CD+Blu-ray] 完全生産限定盤品番:CTCR-96126/B価格:¥8,800(税込) [CD] 通常盤品番:CTCR-96128価格:¥3,500(税込) <TOMBO COOP 1st ALBUM RELEASE […]

The post トンボコープ、新曲「Freeedom!」配信&MV公開。9月にはメジャーデビューアルバム発売 first appeared on BARKS.