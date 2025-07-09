J¥ê¡¼¥°¤Ï¤É¤³¡©¡ÖAI¤¬Áª¤ó¤ÀÀ¤³¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP30
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¡£¶¯¹ë¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ë¤â¥ê¡¼¥°¤¬Â¸ºß¤·¡¢Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØGMS¡Ù¤«¤é¡ÖAI¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°TOP30¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
30°Ì¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ä¥ê¥½¡¼¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Æ¥ë¥¢¥ô¥£¥ô¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
29°Ì¡§¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥¹¥ô¥§¥ó¥¹¥«¥ó
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç24°Ì¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥áFF¤Î¤è¤¦¤Ë»þÀÞ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¤È°ÂÄêÀ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
28°Ì¡§¥¥×¥í¥¹¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¥×¥í¥¹¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢APOEL¤Î¤è¤¦¤Ê¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¤â¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤ÊÅ¸³«¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
27°Ì¡§K¥ê¡¼¥°1¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖIFFHS¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¶Ïº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Î°ÂÄê¤·¤¿°éÀ®¤È¶¥ÁèÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Opta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï26°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
26°Ì¡§J1¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¡Ë
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç25°Ì¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢IFFHS¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¤À¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
25°Ì¡§¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö2020Ç¯°Ê¹ß¤ÎIFFHS¤Ç¥È¥Ã¥×20¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë¤è¤ëCAF¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¶¯¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
24°Ì¡§¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤¬UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç1ÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬4¤Ä¤â¾å¾º¤·¤¿¡£PAOK¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¼Á¤ÏÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼êÁØ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
23°Ì¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ÏOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç33°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¤Î¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î½ç°Ì¤âÁê»¦¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¼Á¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
22°Ì¡§¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö Opta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç21°Ì¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áª¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¤¬¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
21°Ì¡§¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö Opta¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡£FC¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î15²ó¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬¥ê¡¼¥°¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤¬¥ê¡¼¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡×
20°Ì¡§¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç20°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î±ü¿¼¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ä¥·¥ã¥ë¥±04¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
19°Ì¡§¥í¥·¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¡£¥¼¥Ë¥È¡¦¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê²¤½£¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡×
18°Ì¡§¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥é¥µ
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎºÇ¶á¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï½ç°Ì¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
17°Ì¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¡¦¥ê¡¼¥¬2Éô
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬2Éô¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
16°Ì¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç16°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¼ê°éÀ®¤ÎÍ¥½¨¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂç¹ñ¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
15°Ì¡§¥¹¥¤¥¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¤¬11°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¥¹¥¤¥¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º¤ä¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UEFA¤ÎÂç²ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥ó¥¯¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡×
14°Ì¡§¥È¥ë¥³¡¦¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥®
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖTransferRoomd¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³¡¦¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥®¡£¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ä¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬²¤½£¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¥ê¡¼¥°¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿À®¸ù¤Ï¼ý¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
13°Ì¡§¥á¥¥·¥³¡¦¥ê¡¼¥¬MX
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç13°Ì¡¢IFFHS¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇËÌÃæÊÆÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¥·¥³¡£¥¯¥ë¥¹¡¦¥¢¥¹¥ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÃÏ°èÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇÚ½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
12°Ì¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦MLS
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖMLS¤ÏOpta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç12°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë³èÌö¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎCONCACAF¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
11°Ì¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥×¥ê¥á¡¼¥é¡¦¥Ç¥£¥Ó¥·¥ª¥ó
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Ü¥«¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¥ë¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥ê¡¼¥°¡£¶áÇ¯¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆîÊÆÂçÎ¦¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
10°Ì¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖOpta¤ÈIFFHS¤Ç¤È¤â¤Ë10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢PSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼å¤¤²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
9°Ì¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¡¦¥»¥ê¥¨A
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Opta¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â9°Ì¡¢IFFHS¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤¬2024Ç¯¤Î¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤ä¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¤Ê¤É¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤äÁª¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¥ê¡¼¥È¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
8°Ì¡§¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖIFFHS¤Ç¤Ï7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢FC¥Ý¥ë¥È¤È¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë¤è¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤È¶¥ÁèÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
7°Ì¡§¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ä¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Ê¤É¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡£Àï½ÑÅª¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤ä¼ã¼ê°éÀ®¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
6°Ì¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤6°Ì¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î2Éô¥ê¡¼¥°¡£¥ì¥¹¥¿¡¼¤ä¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºâÀ¯ÅªÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¡×
5°Ì¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤ÏOpta¤Ç¤âIFFHS¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23²¯7000Ëü¥É¥ë¤Î¼ý±×¤¬¥ê¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
4°Ì¡§¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÏIFFHS¤Ç4°Ì¡¢Opta¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤Ê¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬¥ê¡¼¥°¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤äÀï½ÑÅª¤ÊÀè¿ÊÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¥ê¡¼¥°¤Î¶ÑÅùÀ¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×
3°Ì¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¡¦¥ê¡¼¥¬
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÏIFFHS¤Ç2°Ì¡¢Opta¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Ç10²¯¥æ¡¼¥í¤Î¼ý±×¤òÃ¡¤½Ð¤¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤â¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¼åÂÎ²½¤¬¥ê¡¼¥°¤Î¼Á¤ò¼ã´³Äã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
2°Ì¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A
AI¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥»¥ê¥¨A¤Ï¤½¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¶áÇ¯¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎIFFHS¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ê¤É¤¬Àï½Ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ÎÊÝÍ¤Ç¥ê¡¼¥°¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª1Ç¯¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âµë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²¦
1°Ì¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°
AI¥³¥á¥ó¥È¡ÖÈæÎà¤Î¤Ê¤¤»ñ¶âÎÏ¡¢À¤³¦Åª¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¼Ô¿ô¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿Í¥°ÌÀ¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥µ¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ê¤É¤Î°ìÎ®´ÆÆÄ¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤òÇË¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¶¥Áè¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×