¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¤Ç¾©Îå¾Þ¡¡¹äÎÏºÌ²ê¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤á¤º¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê£³£´¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£µ£±²óÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¡¡Â£Äè¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½Ð±é¤·¤¿£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤¬¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¾©Îå¾Þ¤Ëµ±¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÂêºà¤Ë¡¢¿´Í¥¤·¤¾¯½÷¤¬¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î¶Ë°¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿°ìºî¡£ÇÛ¿®¤«¤é£±Ç¯¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¹äÎÏ¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤á¤º¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï´î¤Ó¤Î¤¹¤¹¤êµã¤¡¢¤ª¤¨¤Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´é·Ý¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡££±Ê¬´Ö¤Û¤ÉÌµ¸À¤ò´Ó¤¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»£±Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¸¢°Ò¤¢¤ëÉ½¾´¼°¤ÇÂçË½¤ì¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤ÎÆ¬¤ËÆÍ¤Î©¤Æ¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£