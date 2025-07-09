スピラ・スピカが『THE FIRST TAKE』再登場！「海夢×スピラ・スピカ SPイラスト」第2弾も公開

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■REAL AKIBA BOYZをバックグラウンドシャウターに迎えて一発撮りパフォーマンス！

スピラ・スピカがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

7月5日にスタートしたTVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2のオープニングテーマ「アオとキラメキ」を一発撮りパフォーマンス。

8月6日にCDリリースされる「アオとキラメキ」は、アニメのキャラクターである新菜と海夢に寄り添った、スピラ・スピカらしい青春ド直球の楽曲。

一緒に手拍子やハイタッチやシンガロングできるパートが盛り込まれていることから今回の『THE FIRST TAKE』では、REAL AKIBA BOYZをバックグラウンドシャウターに迎えて披露。

さらに、『THE FIRST TAKE』公開を記念して、『着せ恋』の総作画監督・山崎淳が描き下ろした「海夢×スピラ・スピカ スペシャルイラスト」の第2弾も公開。先日公開された第1弾イラストに続き、マイクに向かう海夢に幹葉の姿を連想させる、『着せ恋』とスピラ・スピカの強い繋がりを感じさせるスペシャルなイラストとなっている。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「アオとキラメキ」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』作品サイト

https://bisquedoll-anime.com/

スピラ・スピカ OFFICIAL SITE

https://spiraspica.com