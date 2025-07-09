¡Ö¤¿¤Þ¡¼¤Ë´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×ÂÎ©Íü²Ö¡¢à¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼á¥«¥ì¡¼¤òÁ°¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð»÷¤Æ¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡×
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÆ¬¤ËÃå¤±¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÂÎ©Íü²Ö¡ÊÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¡¤¿¤Þ¡¼¤Ë´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÆ¬¤ËÃå¤±¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤àÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â±àÆâ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¤«¤â!?¡×¡Ö¤¢¤À¤Á¤£¡Á²Ä°¦²á¤®¤ë¤¾!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¹¹¤Ë²Ä°¦¤µ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð»÷¤Æ¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¤ï¡¼Íü²Ö¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤ÈÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£