疲れた体をほぐし、美しさに磨きをかけるバスタイム。毎日使うヘアやボディケア、とっておきのスペシャルケアなど、疲れていても、お気に入りの香りやアイテムがあればモチベーションもアップ。百花モデルたちの美人オーラを作るこだわりアイテムをお披露目するのでご自愛タイムの参考に♡

【上西星来さん】のこだわりのバスグッズをご紹介!1日の疲れを癒す香りとケア力を重視!

「好きな香りのバスソルトなど、スイッチをオフできる空間作りを大切に。最近はフェムケアも重視して、デリケートゾーン用のソープやオイルを投入。肌見せ服の撮影も多いので、お風呂後の全身保湿も欠かせないルーティンです。」

A. VIPPY Vippy Beauty Serum

「すっと浸透してくれるので、ベタつかず保湿できます。」

保湿成分配合でお肌にハリと潤いを与える、デリケートゾーン用美容液。エイジング対策に。

30mL \16,500/WinQ

B. リファ リファロックトリートメント

「髪の内側は潤い、外側はサラッとして指通りなめらか。猫っ毛にも重すぎないテクスチャー!」

熱を味方にして潤いを与え、キューティクルを整える。

100g \2,640/MTG

C. ゲラン スカルプ&ヘアシャンプー/コンディショナー

「乾かした後も長続きする洗練された香りはずっと纏っていたくなる♡ さらっとして芯のある髪に。」

高い修復力を持つ4種のハチミツがキーに。

各290mL各\11,220/ゲラン

D. NAIA 能登ヒバ バスソルト

「何度も深呼吸したくなる、ウッディでほんのりスパイシーな香り。1日の疲れが癒される♪」

能登ヒバ精油をメインにさまざまな精油をブレンド。

480g \4,400/NAIA

E. Mukii MUKII THE serum After Bath Treatment

「オイルだと重たくて、次の日も残ってしまう……という方におすすめなアウトバストリートメント。表面はさらっと仕上がり、内側はしっかり潤います♪」

120mL \3,850/Mukii

F. VIPPY VippyClearWash

「濃密なモチモチ泡による極上の洗い心地は一度使ったらトリコになること間違いなし。保湿力がかなり高い!」

女性に優しいオーガニック成分がベース。

100mL \5,940/WinQ

G. ROSIER by Her lip to Versailles Fem Rose Wash

「すっきり洗える柔らかい泡でしっかり保湿。可愛い見た目でお風呂場が華やかに♡」

天然由来成分100%にこだわったフェムソープ。

150mL \3,300/ROSIER by Her lip to

H. パナソニック ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0J

「仕上がりのまとまり感は感動もの。軽くて風量もあるのでドライヤーが億劫になりません!」

高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給。

\34,650(編集部調べ)/パナソニック

