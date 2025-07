<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025>が8月2日、東京・Zepp Hanedaにて開催される。獣達の夏祭りをテーマに行われる同イベントから、大団円となる“Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜”の出演アーティストが発表された。 “Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜”は昨年に続き#1~#5、5つのセッションで構成される。#1は、ヴォーカルに(sic)boy、ギターにKen(L’Arc-en-Ciel)、ベースにYUKKE(MUCC)、ドラムにSORA(DEZERT)の4人構成。初参加の(sic)boyを加えたこのセッションで、どのような化学反応が起きるのか楽しみだ。 #2は、ヴォーカルに逹瑯(MUCC)・団長(NoGoD)、ギターにKen(L’Arc-en-Ciel)・田辺由明(マカロニえんぴつ)、ベースにYUKKE(MUCC)、ドラムにSORA(DEZERT)の6人構成。逹瑯と団長のツインヴォーカル、Kenと田辺のツインギターという構成に注目が集まる。 #3は、ヴォーカル&ギターに千秋(DEZERT)、ギターに田辺由明(マカロニえんぴつ)、ベースにYUKKE(MUCC)、Cho.にSacchan(DEZERT)、ドラムにSORA(DEZERT)。PARTY ZOOならではの異色な組み合わせ。 #4は、ヴォーカルに逹瑯(MUCC)・千秋(DEZERT)、ギターにミヤ(MUCC)・Miyako(DEZERT)、ベースにYUKKE(MUCC)・AKi・Sacchan(DEZERT)、ドラムにSORA(DEZERT)のM.A.Dの3バンドが大集結したセッションバンド。意外にもこの3バンドが全員同じステージに集結することは少なく、貴重な瞬間となることだろう。 #5.は、ヴォーカルに逹瑯(MUCC)・千秋(DEZERT)、ギターにINORAN(LUNA SEA)・ミヤ(MUCC)・Miyako(DEZERT)、ベースにYUKKE(MUCC)・AKi・Sacchan(DEZERT)、ドラムにSORA(DEZERT)の大所帯9人構成。MUCC、AKi、DEZERTのメンバーにINORANが加わり、どんなサウンド、どんな楽曲を演奏するかも注目だ。 豪華出演アーティストがジャンルの垣根を飛び越え、羽田の地で猛獣たちが一夜限りの共演を果たす。その瞬間をぜひ目撃してほしい。 チケットはイープラス/ローソンチケットにて最終先行予約中となっている。 ■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025>8月2日(土) Zepp Haneda (TOKYO)開場14:00/開演15:00/終演20:50(予定) ▼出演アーティスト◯MUCC◯AKi◯DEZERT▼出演セッションバンド◯野薔薇団 -今宵は乱れ咲け!- →(sic)boy、千秋(DEZERT)、Ken(L’Arc-en-Ciel)、田辺由明(マカロニえんぴつ)、JACK、Sacchan(DEZERT)、足立房文、SORA(DEZERT)◯VISUAL杉並〜So…90s あの頃の僕らは〜 →逹瑯(MUCC)、ガラ(メリー)、⽥澤孝介(Waive / Rayflower / fuzzy knot)、ミヤ(MUCC)、JiMYY(MAMA.)、seek(Psycho le Cému)、吉田トオル(DISCO VOLANTE)、村田一弘、SORA(DEZERT)◯SONIC DIVE →ASH(ASH DA HERO)、INORAN(LUNA SEA)、Miyako(DEZERT)、Ken(L’Arc-en-Ciel)、ミヤ(MUCC)、AKi、Sacchan(DEZERT)、SORA(DEZERT)◯YOSHIAKI with Friends〜そして輝くウルトラサマーセッション〜 →ミラ(東京メルヘン倶楽部)、田辺由明(マカロニえんぴつ)、山本耕平(ギタリスト、作編曲家)、レッドジブラ(アイリフドーパ)、田辺弘明(ドラマー、作編曲家)◯Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜 #1:(sic)boy、Ken(L’Arc-en-Ciel)、YUKKE(MUCC)、SORA(DEZERT) #2:逹瑯(MUCC)、団長(NoGoD)、Ken(L’Arc-en-Ciel)、田辺由明(マカロニえんぴつ)、YUKKE(MUCC)、SORA(DEZERT) #3:千秋(DEZERT)、田辺由明(マカロニえんぴつ)、YUKKE(MUCC)、Sacchan(DEZERT)、SORA(DEZERT) #4:逹瑯(MUCC)、千秋(DEZERT)、ミヤ(MUCC)、Miyako(DEZERT)、YUKKE(MUCC)、AKi、Sacchan(DEZERT)、SORA(DEZERT) #5:逹瑯(MUCC)、千秋(DEZERT)、INORAN(LUNA SEA)、ミヤ(MUCC)、Miyako(DEZERT)、YUKKE(MUCC)、AKi、Sacchan(DEZERT)、SORA(DEZERT) ※セッションバンド内で演奏アーティストが入れ替わる事もあります。※最新情報は公式SNS・各出演者オフィシャルサイトにてご確認ください。 ▼チケット1Fスタンディング 8,000円(税込)2F指定席 10,000円(税込)※入場時別途ドリンク代必要※未就学児童入場不可※営利目的の転売禁止【イープラスプレオーダー/ローソンプレリク最終先行受付予約(抽選)】 <受付期間> 2025年7月9日(水)12:00〜7月14日(月)23:00 <決済期間> 2025年7月17日(木)15:00〜 イープラス:https://eplus.jp/20250802spz/ ローソンチケット:https://l-tike.com/20250802spz/ ※1人4枚まで ※1Fスタンディングのみ ※抽選受付 ※電子チケットのみ ※クレジットカード決済のみ ※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。 (問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/ ◆PARTY ZOO オフィシャルX◆DEZERT オフィシャルサイト

