THE YELLOW MONKEYが7月9日(水)に新曲「CAT CITY」をリリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。 ◆「CAT CITY」MV 本楽曲はアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のオープニングテーマ。ミュージックビデオの監督はZUMIが務め、カラフルでサイケな世界観と「CAT CITY」の楽曲のPOPさが融合し、中毒性のあるミュージックビデオに仕上がった。 もともと監督の中で「サイケな猫世界」というコンセプトがあり、メンバーが完全に猫になりきってパフォーマンスしてもらうという企画であった。スタイリストは浅野実希(YappY)が担当し、このミュージックビデオのために羽織りの衣装を型から製作した。メンバーそれぞれのキャラクターに合わせて色味を重ねていき、生地や羽やファーなどの素材を追加していった。今回のミュージックビデオは、衣装やメンバーの猫メイク、吉井が付けている特殊ネイルなどの演出も見どころの一つだ。そしてメンバーがつけている「猫耳」は、監督が自ら製作した耳というのだから相当な拘りよう。メンバーに合わせて、耳のサイズ、毛の雰囲気、形など細部にも監督の拘りが詰まっている。 また、美術品にも注目して欲しい。撮影部屋の中にある小さな扉は「猫目線の視界」を表現し、床に散らばった猫じゃらしやボール、餌、猫缶など、完全に猫の世界を作り上げた。また「CAT CITY」と文字が書かれたエフェクター、「LOVIN」「EMMA」「HEESEY」「ANNIE」とメンバーの名前の入った猫缶なども用意され、ここにも監督の拘りが見えた。猫の扉から吉井が覗き見をするシーンも茶目っ気たっぷりである。 サウンドはTHE YELLOW MONKEYらしいロック、そのサウンドに乗せて思わず口ずさんでしまう可愛いフレーズの「ネコニャンパリ」という歌詞、そして何度も繰り返し見たくなるミュージックビデオ。是非、この「CAT CITY」という猫世界に浸かっていただきたい。 ◆ ◆ ◆ ■監督:ZUMIコメント 曲を聴かせていただいた瞬間に、これは令和の「LOVE LOVE SHOW」だな!と一瞬でイメージが湧きました。イエモン楽曲の予想の斜めを行く歌詞だったり、ギャグなのか本気なのか分からない面白さがこの曲には詰まってて、ワクワクがプランニングの筆を加速させました。猫に翻弄される人間(猿)という関係性がこのサイケデリックな世界観の根底のテーマとして存在します。当初メンバーから出たアイデアで、「猫×ソンビ」というワードをいただいて、それがかなりヒントになりました。猫による支配・自身への憑依にまで及ぶ、恐ろしいまでの“猫愛“を表現すべく、混沌の世界をスーパーサイケポップに描いた、最高のMVになったと思います。アメコミの要素だったり、グラムロックのフレーバーが混在する、今のTHE YELLOW MONKEYとZUMIにしか描けない世界になったと思っています。(ZUMI) ◆ ◆ ◆ 現在、タワーレコード渋谷店では、このミュージックビデオのサイケな世界を表現した<CAT CITY展>を開催中だ。そのほか、全国で店舗でしか手に入らない店舗限定フライヤーも配布しており、ライター増田勇一による「CAT CITY」の楽曲レビューも記載されている(無くなり次第、配布終了)。 「CAT CITY」2025年7月9日(水)リリース ■通常盤品番:WPCL-13659 \1,100(税込)M-1:CAT CITYM-2:CAT CITY(Anime Size)M-3:CAT CITY(Instrumental) ■DIGITAL SINGLEM-1:CAT CITYM-2:CAT CITY(Anime Size)M-3:CAT CITY(Instrumental) ■初回生産限定盤 品番:WPCL-13660 \1,650(税込)M-1:CAT CITY【LIVE TRACKS】( TOUR 2024/25〜Sparkleの惑星X〜より)M-2:SHINE ON -福岡サンパレスホテル&ホール- (2025.2.14)M-3:罠 -広島文化学園HBGホール- (2024.11.7)M-4:ホテルニュートリノ -神奈川県民ホール 大ホール- (2024.10.15)M-5:Exhaust -やまぎん県民ホール 大ホール- […]

