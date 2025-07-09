¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¼ã¼êÃíÌÜÇÐÍ¥¡¢ÃæÂô¸µµªàÇÈ»ß¾ì¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È·º»öá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¾ÇÈ»ß¾ì!¡×¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¼êÂÞ¡¢ÏÓ¾Ï¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿à·º»ö¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ç·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖÇÈ»ß¾ì¤È¸À¤¨¤Ð¡¡¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¡¡ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÅÔ´Ý·º»ö¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Á¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ç´Ö¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¾ÇÈ»ß¾ì!¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿! ²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÇÈ»ß¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä!?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÇÃæÂô¤ÏÇÈ»ß¾ì¤Ë¤¢¤ë·¸Á¥Ãì¤ËÊÒÂ¤ò¾è¤»¡¢É¨¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡×¤Ïºî²È¡¦´ä°æ·½Ìé¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åÍË¸á¸å10»þ¤¤¤ï¤æ¤ëà¿å10áÏÈ¤Î¥É¥é¥Þ¡£Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¼çÌò¤ÎÉÒÏÓ´ÕÄê¿Í¤ò±é¤¸¡¢ÇòÀÐËã°á¤ò¤Ï¤¸¤á¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂô¤ÏÁÜºº°ì²Ý¤ÎÅÔ´Ý·º»öÌò¤Ç¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂô¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡Á¸µµª¤¯¤ó¤Î·º»ö³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£