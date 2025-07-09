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Digital Single¡ÖFreeedom!¡×
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Major 1st Full Album¡ØFANDOM¡Ù
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TOMBO COOP 1st ALBUM RELEASE TOUR
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Official Site¡§https://tombocoop.com/
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