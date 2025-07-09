Ankerの「理想を詰め込んだ」車載充電器、2,990円は脊髄反射でポチってOK
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月8日(火)0時から7月10日(木)23時59分まで一年に一度のビッグセール｢Amazonプライムデー 先行セール｣を開催中。
現在、合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能なAnker（アンカー）の車載充電器「Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」がお得に登場しています。巻取り式のケーブルを搭載しており、機能性抜群。理想を詰め込んだ車載充電器ですよ。
Anker史上初、巻取り式USB-Cケーブルを搭載した「Nano Car Charger」が25％オフ！
Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応
2,990円
（25％オフ）
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PowerIQ搭載で2台同時にフルスピード充電可能。Ankerの2ポートカーチャージャーが最大31％オフ！
Anker PowerDrive PD 2（32W 2ポート カーチャージャー）【USB Power Delivery対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】iPhone 16 シリーズ、iPad、Galaxy、Xperiaその他Android各種対応
1,790円
（31％オフ）
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Anker 323 Car Charger (52.5W) (USB PD対応 52.5W 2ポート USB-C カーチャージャー) 【PowerIQ 3.0搭載 / コンパクトサイズ】iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応 各種対応
2,250円
（25％オフ）
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Anker PowerDrive Speed 2/24W/2ポート/カーチャージャー/PowerIQ対応/iPhone/iPad/Android各種対応
990円
（24％オフ）
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幅広い車種に取り付けでき、角度調整も自在なAnkerの新作車載スマホホルダーがポイント10倍に！
Anker Nano Car Mount (Magnetic, 着脱式パッド)車載ホルダー カーマウント スマホホルダー 360°回転 最大45°まで傾けられる 180°まで調整 形状記憶が可能な高耐久設計 iPhone 16/15/ 14 / 13 / 12シリーズ Androidシリーズ対応 ※ワイヤレス充電非対応
3,990円
（ポイント10倍）
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最大30Wの高出力充電が可能なUSBカーチャージャーが35％オフなど、UGREENの車載充電アイテムもお買い得！
UGREEN シガーソケット USB C カーチャージャー 2ポート 52.5W【PD30W+SCP22.5W 急速充電】 PD3.0/QC4.0/PPS対応 12V・24V車対応 車載充電器 コンパクトサイズ 軽量 耐久性 車充電器 iPhone 16/iPhone15/ iPhone14/ iPhone13/Xperia/Galaxy/Android/iPadなどに対応
847円
（35％オフ）
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UGREEN カーチャージャー【52.5W/PD30W SCP22.5W】 PD3.0/QC3.0/SCP急速充電対応 30W充電パワー USB-AとUSB-Cポート各一つ DC12V-24V車類対応 60WUSB-C充電ケーブル付き iPhone 16/iPhone 15/iPhone 14/iPhone13/iPad/Galaxy/Xperia その他Android各種対応
1,261円
（34％オフ）
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UGREEN MagFlow MagSafeワイヤレス車充電器 Qi 15W LEDライト付き 360度回転 車載携帯電話ホルダー iPhone 16/15/15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/14/13/13/12シリーズに対応
2,340円
（31％オフ）
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UGREEN 【70cm巻き取り式】3ポート 合計60W シガーソケット USB-C ケーブル内蔵 片手で 長さ・角度調整可能 「運転用 車の便利グッズ 収納 」 PD・PPS対応 スマホ・タップレットなどType-C適合
2,296円
（30％オフ）
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高コスパなエレコムのカーチャージャーがプライムデー 先行セールでよりお得に販売中！
エレコム カーチャージャー シガーソケット 24W (1ポート最大12W) USB-A ×2 【 iPhone 13 / 12 / SE (第2世代) / Android 対応 】 ブラック EC-DC03BK
840円
（16％オフ）
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エレコム カーチャージャー シガーソケット 30W USB-A ×3 【 iPhone 13 / 12 / SE (第2世代) / Android 対応 】 ブラック EC-DC04BK
1,260円
（15％オフ）
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エレコム(ELECOM) カーチャージャー シガーソケット 合計32W ( USB PD対応 ) Type-C×1 / Type-A×1 ブラック MPA-CCPD08BK
1,327円
（14％オフ）
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なお、上記の表示価格は2025年7月9日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:「Amazonプライムデー 先行セール」