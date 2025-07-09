UGREEN カーチャージャー【52.5W/PD30W SCP22.5W】 PD3.0/QC3.0/SCP急速充電対応 30W充電パワー USB-AとUSB-Cポート各一つ DC12V-24V車類対応 60WUSB-C充電ケーブル付き iPhone 16/iPhone 15/iPhone 14/iPhone13/iPad/Galaxy/Xperia その他Android各種対応

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