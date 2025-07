アンソニー・エランガが“異次元の速さ”で脚光を浴びている。ニューカッスルへの移籍が間近に迫るなか、100mスプリントで驚異の秒数を記録し、ファンからは「リーグ最速の右ウイングが誕生する」といった声が上がっている。



『The Sun』によれば、ノッティンガム・フォレストのスウェーデン代表ウインガー、エランガは今夏、6000万ポンドでニューカッスルに加入する見通しであり、古巣マンチェスター・ユナイテッドにも500万ポンドの移籍条項が支払われるという。





Anthony Elanga doing speed work in off-season with @builtnotbornuk



Hitting a 10.93secs over 100m from a standing start.



Clocked at 39.75 km/h top speed using our GPS unit.



One of the fastest footballers on the planet. Always doing the extras. pic.twitter.com/s4WaINdTbK