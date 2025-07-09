¡Ú¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒNL¡ÛÆüËÜ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø º´Æ£½ÊÇµ¤¬Î¾¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×19ÆÀÅÀ¤Î³èÌö ½©ËÜÈþ¶õ¤âÆÀÅÀ¡ÚÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É³«ËëÀï¡Û
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ(9Æü¡Á14Æü)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¹ñ¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤¬9Æü¡¢³«Ëë¡£ÆüËÜ¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡2ÇÔ¤Î5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯17°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢5ÅÀ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ª»Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢ÁíÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÏÂÅÄÍ³µª»ÒÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡¢º£µ¨¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿º´Æ£½ÊÇµÁª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢21-21¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£Áª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢25ÅÀÌÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤âÆüËÜ¡£25-23¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÏÂÅÄÁª¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÅçÂ¼½ÕÀ¤Áª¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ½÷²¦ÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤âÈ¿·â¡£1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º´Æ£Áª¼ê¡¦ÅçÂ¼Áª¼ê¤Î2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤òÁË»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï5Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢ÂçÍ§°¦¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦½©ËÜÈþ¶õÁª¼ê¤â¥³¡¼¥È¤Ë¡£½©ËÜÁª¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥ÈºÇ¸å¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ì¤Ð¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÂè3¥»¥Ã¥È¡¢ÏÂÅÄÁª¼ê¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤¹¤ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£¤³¤³¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÅÀº¹¤òµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¦¥í¥¿¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢Áê¼ê¤¬3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÜÉôÍõÍüÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤Ç13-13¤ÎÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÏÂÅÄÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£ºÆ¤Óº´Æ£Áª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏµÜÉôÁª¼ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£º´Æ£Áª¼ê¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿19ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÆüÄø¡Û
¢¡¥«¥Ê¥À³«ºÅ
Âè1Àï ¡û3-0 ¥ª¥é¥ó¥À
Âè2Àï ¡û3-0 ¥»¥ë¥Ó¥¢
Âè3Àï ¡û3-0 ¥«¥Ê¥À
Âè4Àï ¡û3-0 ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¢¡¹á¹Á³«ºÅ
Âè5Àï ¡û3-2 ¥¿¥¤
Âè6Àï ¡ü2-3 ¥¤¥¿¥ê¥¢
Âè7Àï ¡ü1-3 Ãæ¹ñ
Âè8Àï ¡û3-0¥Á¥§¥³
Âè9Àï ¡û3-0 ¥Õ¥é¥ó¥¹
7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ëvs ´Ú¹ñ
7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
7·î13Æü¡ÊÆü¡Ëvs ¥Ö¥é¥¸¥ë