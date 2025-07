アイドルグループ・#Mooove!の赤間四季が、7月4日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場。アザーカットが9枚公開された。

赤間四季は、アイドルグループ・#Mooove!の赤色を担当。グループとしては、昨年開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」のメインステージ争奪戦で優勝。デビュー当初から目標としていたTIFメインステージへの出演権を獲得し、今年5月には2周年を迎え、7月9日(水)には初めてのCDリリース、現在CDリリースに向けて4都市9会場でリリースイベントを開催している。

また、8月6日(水)には京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2025A/W」に初出演し、10月からは8都市8公演の全国ツアーを開催する。さらに、12月13日(土)にはグループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルの開催を予定している。

赤間四季 コメント

◆「ヤングガンガン」初掲載おめでとうございます。

ありがとうございます!

#Mooove!の伸び代の赤色担当、赤間四季です!

ヤングガンガンさんに初めて掲載していただけてとてもうれしいです!実は前からずっと大好きで雑誌もたくさん持っていたので、自分がその雑誌に載っているのが夢みたいです…!



◆今回はどの様な撮影でしたか?

今回は私のやりたかったことをたくさんかなえてくださって幸せな撮影でした…!

バトンを13年間習っていたので、それをイメージしてチアの衣装を着たり、私が「食べ物を食べて幸せそうにしている女の子の写真が好き!」ってお話を前にしていたのを編集部さんが憶えていてくださってスイカを用意してくれてたり!!

本当に撮影中すごく楽しかったので、素で楽しんでる私がたくさん見れると思います!

ありのままの私らしさ全開の撮影になりました!

楽しくてフレッシュなだけじゃなくて黒の水着で少し大人なカットもあるので、この1冊でいろんな一面の私を見ていただけたらうれしいです!



◆今回の撮影でお気に入りのカットやメイク・衣装があれば教えてください。

私のしたかったことをたくさんかなえてくださったのもあって、本当に全カット、全衣装お気に入りなんですけど、その中でも1番好きなのは黄色の水着でスイカを食べてるカットです!

食べることが大好きなので、撮影中本当に幸せで…誌面でもおいしくて幸せそうな私が伝わると思います笑

あと今まで少し寒い季節に撮影をさせていただくことが多かったので、ここまで夏!!って感じの撮影ははじめてだったんです!

なのですごく新鮮で楽しかったですし見てくださる方にも夏始まったなぁって感じてもらえたらうれしいです!



◆最後に一言お願いします。

いつも応援してくれてありがとうございます!!

皆さんがたくさん応援してくれてるおかげでこうして楽しく活動できています!

また掲載していただけるように精いっぱい頑張ります!

夏らしくて私らしい撮影になったので、この夏こんな私をいっぱい感じてくれたらうれしいです!



