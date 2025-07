ヒグチアイが本日7月9日に新曲「エイジング」を配信リリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。 この夏、3ヶ月連続で新曲をリリースしていく“独り言”三部作の第一弾。同曲の編曲には、ヒグチアイも作詞で参加しているアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』の結束バンドの編曲を数多く手がける三井律郎を迎えて制作された。現代社会に切り込むようなエッジの効いた歌詞に加え、THE YOUTH、LOST IN TIME、la la larks、Stereo Fabrication of Youthなどの活動でも知られるギタリスト三井律郎のアレンジによって、サウンド面でも古き良き平成のロックバンドを感じさせるエッジィな質感を生み出している。前衛的な視点と前時代的な聴感が交錯する聴き応え抜群の新曲を堪能してほしい。 公開されたミュージックビデオも、楽曲同様に尖っている。吉村和晃(FABTONE inc.)が監督を務めた本MVでは、VHSテープの「2025年問題」へ警鐘を鳴らすかのような大量のビデオテープの山に横たわるヒグチアイの姿や、アナログとデジタルの画質の対比は近年の急激な価値観の変化を象徴するような映像。やり場のない思考をぶつけるようなピアノの演奏や、価値観や常識のメタファーである画面を叩き割るシーンは、エイジング(=経年変化)というテーマを考えさせる内容に仕上がっている。 完全に自主的で自己完結的な題材を形にした100%ヒグチアイの言葉と言える新曲をリリースしていくのが今回の“独り言”三部作。第二弾は8月、第三弾は9月にリリースされる予定だ。 ヒグチアイは今週末から<HIGUCHIAI Billboard Live Tour 2025 “合唱”>を開催し、11月から全国ツアーをスタートさせる。メジャーデビュー記念日である11月23日の東京を皮切りに、弾き語りのソロ公演で全国8ヶ所を、そしてバンド編成で初のZepp DiverCityを含む東名阪と韓国を廻る。ヒグチアイが韓国でライブを行なうのはこれが初となる。こちらの続報は後日発表とのこと。 リリース情報 2025年7月9日(水)リリースヒグチアイ配信シングル「エイジング」https://higuchiai.lnk.to/Aging 全国ツアー情報 <HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026>-solo-2025年11月23日(日) 東京 日本橋三井ホール2025年11月24日(月祝) 宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール2025年11月29日(土) 神戸 KOBE QUILT2026年1月10日(土) 広島 CLUB QUATTRO2026年1月11日(日) 高松 オリーブホール2026年1月17日(土) 福岡 RESOLA HALL2026年1月24日(土) 札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2026年1月31日(土) 長野 千石劇場-band-2025年12月6日(土) 韓国 *The venue is TBA2026年2月13日(金) 東京 Zepp […]

