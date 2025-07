vistlipが結成記念日である7月7日に、18周年記念のワンマンライブをZepp DiverCity(TOKYO)にて開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 “七夕”の愛称で親しまれている記念日ライブは、毎年“約束の場所”としてお台場にあるZeppと名がつくライブハウスで行われることが恒例となっており、昨今は特に周年にちなんだモチーフがライブのタイトルやライブのテーマに直結してくるという点も興味深いところである。そこで、18周年に据えられていたタイトルは[Bet On The Ouroboros]で、“Ouroboros”(=ウロボロス)というモチーフは“巳年”というシンプルなところからの発想に加えて、“破壊と再生”という意味合いにバンドを、もといvistlipを重ね合わせたものだという。 「2007年7月7日、俺たち5人はvistlipに賭けました。“Ouroboros”みたいにグルグル回って何回壊れても直して、生まれ変わって、テセウスの船に乗って。そして、辿り着いたステージにまだ5人で立っていました。18年、同じメンバーで立っていました。今日、その想いを全部ここに置いていく。オマエら、それを全部抱えてついてこい。いいか!」 まだ登場SEが鳴りやまぬうちに、智(Vo)は切々と話していた。幕開けを飾ったのは、コズミックなイントロが七夕の夜にマッチした「OVER TIME」。ステージにはスモークが立ち込め、さらにメンバーの姿が逆光で浮かび上がるという様子も相まって、実に荘厳な雰囲気を醸し出していた。 そこへ、7月30日にリリースされる(※本公演にて【完全生産限定盤】は先行発売された)New Single「BET」から、表題曲となる「BET」を初披露。最後に、この曲の核ともいえる“なぁ、君は僕に賭ける?”と歌い締めたあと、「俺たちの未来に賭けてくれますか?」とまっすぐ投げかけた智の表情には、一切の曇りなどなかった。さらに、瑠伊のベースが主張するジャジーな「OUROBOROS」と、力強いニュアンスを内包しながら智が自分自身のメタファーとして“雨男”の気持ちを歌った「アメフラシ」といった、New Single「BET」へ収録される新曲たちも一挙に初披露された。 ライブ展開としては新たな試みを覗かせていた序盤は、音楽に真摯に向き合い、それを武器として活動してきた18年というキャリアがあってこそ成せるワザといった部分を見せつけるにはもってこいのメニューが用意されていたが、冒頭の智のMCに始まり、新曲の初披露や既存曲もナイーヴなものが選曲されていたこともあって、シリアスな空気を生み出していたのも事実。 しかし、そこを上手く転換させたのが、ダークな空気から“あなたに素晴らしい未来が訪れますように”と切なる願いへと美しく昇華させた「LAYOUT」だった。さらに、演奏中に降り積った銀箔のお掃除タイムと称したMCで、「これもvistlipの一面」と言える少し砕けた雰囲気を挟んだことによって、シリアスな展開も一区切り。ちなみに、序盤のセクションで披露されていた「“TOXIC”」で智が構えた銃が不発に終わるといった事態もあったのだが、こうした“トラブルはつきもの”なところもvistlipらしいといったところだろう。 ここまでの流れを加味して、次の展開に向けて智は「誕生日だからハッピーな曲を」と前置いたのだが、続いたのは「B.N.S」や「無音」といったディープな楽曲たち。これには「してやられた!」といった感じではあったが、以降は喜怒哀楽の波を起こしながら白熱していく“いつも通りの”vistlipのライブが展開された。 こうして、本編を締めくくったのは彼らの記念日のライブには欠かすことのできないバラード「July th」。演奏中、後ろのモニターには5つの狼煙がメンバーカラーに彩られて映されていたのだが、思い返せば、この日のライブにはメンバー“5人”の存在を強く印象づける場面が多くあった。「HEART ch.」でステージを照らした5色のライトや、「アメフラシ」でモニターに映った5つの傘も、メンバーカラーだったのだ。 極めつけは、アンコールで5分割されたモニターにメンバーそれぞれの姿を映し出しながら披露した「-OZONE-」。 “絆”と云う言葉が相応しい喧嘩し合いながら分かち合いながら そんなフレーズが一際グッと心に染みたのは、今日が“七夕の記念日ライブ”だったということを差し引いても、きっと“5人だからこそ”できること、それこそがvistlipであるということを強く感じさせる内容であったからだろう。 「みんな、何願うの?──みんなとずっと一緒にいれますように」と「-OZONE-」の曲中に智は願いをかけていたが、この瞬間だけではなく、全編を通してメンバー同士の存在はもちろんのこと、バンドとファンとの存在意義を再確認するようなメッセージが随所にちりばめられた楽曲を通して、お互いを必要とする答え合わせをしながら作り上げたライブであったようにも思う。 「また来年、ここで。生まれ変わりながら20周年を目指していきたいと思うので、よろしくお願いします」──智 巷では、令和7年7月7日ということで“7・7・7”(スリーセブン)という縁起の良さが話題となっていた日に、18周年を迎えたvistlip。メンバーの口から明確に“20周年”という言葉も飛び出していたことを踏まえても、ここをまたスタートとして、しっかりと未来を見ていることを窺い知れることができた。 「まだまだ夢を見ていたいと思うんです。今日は、俺たちの未来に改めて“賭けて”もらいに来ました」と智が意思表明をしていた通り、メンバー自身が“まだまだ”と向上心を露わにしている今がある。それに乗じて、まだまだ彼らには成し得てほしいことがたくさんあると、vistlipの未来にフルベットしたいと思えるライブであった。 取材・文◎平井綾子撮影◎Lestat C&M Project セットリスト<vistlip 18th Anniversary LIVE[Bet On The Ouroboros]> 2025年7月7日(月)Zepp DiverCity(TOKYO) SE1​. OVER TIME2​. BET3​. Dolly4​. HEART ch​.5​. Dead CherryーMCー6​. OUROBOROS7​. “TOXIC”8​. アメフラシーMCー9​. BGM「METAFICTION」10​. REM SLEEP11​. Fafrotzkies12​. LAYOUTーMCー13​. […]

