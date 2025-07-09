SHANK、9月より13ヶ所を回る全国ツアー開催
SHANKが9月より＜SHANK TOUR 2025＞を開催することを発表した。 本ツアーは9月3日リリースの新作ミニアルバムを引っ提げ、熊谷公演を皮切りにZepp DiverCity(Tokyo)でのファイナル東京公演まで、全13ヶ所にて行われる。各地ゲスト有り（仙台公演のみワンマン）でゲストは後日発表。 チケットは7月9日(水)20:00より、オフィシャル1次先行受付がスタートする。 ■＜SHANK TOUR 2025＞2025年9月22日（月） 熊谷HEAVEN’S ROCK 開場18:30/開演19:00 ゲスト：後日発表2025年9月24日（水） 新潟 GOLDEN PIGS RED 開場18:30/開演19:00 ゲスト：後日発表2025年10月4日（土） 金沢EIGHT HALL 開場16:30/開演17:30 ゲスト：後日発表2025年10月10日（金） 高松 DIME 開場18:30/開演19:00 ゲスト：後日発表2025年10月11日（土） 松山 WstudioRED 開場17:15/開演18:00 ゲスト：後日発表2025年10月18日（土） 仙台Rensa 開場17:00/開演18:00 ワンマン2025年10月20日（月） 横浜 F.A.D YOKOHAMA 開場18:15/開演19:00 ゲスト：後日発表2025年10月31日（金） 札幌 PENNY LANE24 開場17:00/開演18:00 ゲスト：後日発表2025年11月5日（水） 福岡BEAT STATION 開場18:15/開演19:00 ゲスト：後日発表2025年11月7日（金） 広島 LIVE VANQUISH 開場17:15/開演18:00 ゲスト：後日発表2025年11月15日（土） 名古屋 DIAMOND […]
The post SHANK、9月より13ヶ所を回る全国ツアー開催 first appeared on BARKS.