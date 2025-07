SHANKが9月より<SHANK TOUR 2025>を開催することを発表した。 本ツアーは9月3日リリースの新作ミニアルバムを引っ提げ、熊谷公演を皮切りにZepp DiverCity(Tokyo)でのファイナル東京公演まで、全13ヶ所にて行われる。各地ゲスト有り(仙台公演のみワンマン)でゲストは後日発表。 チケットは7月9日(水)20:00より、オフィシャル1次先行受付がスタートする。 ■<SHANK TOUR 2025>2025年9月22日(月) 熊谷HEAVEN’S ROCK 開場18:30/開演19:00 ゲスト:後日発表2025年9月24日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED 開場18:30/開演19:00 ゲスト:後日発表2025年10月4日(土) 金沢EIGHT HALL 開場16:30/開演17:30 ゲスト:後日発表2025年10月10日(金) 高松 DIME 開場18:30/開演19:00 ゲスト:後日発表2025年10月11日(土) 松山 WstudioRED 開場17:15/開演18:00 ゲスト:後日発表2025年10月18日(土) 仙台Rensa 開場17:00/開演18:00 ワンマン2025年10月20日(月) 横浜 F.A.D YOKOHAMA 開場18:15/開演19:00 ゲスト:後日発表2025年10月31日(金) 札幌 PENNY LANE24 開場17:00/開演18:00 ゲスト:後日発表2025年11月5日(水) 福岡BEAT STATION 開場18:15/開演19:00 ゲスト:後日発表2025年11月7日(金) 広島 LIVE VANQUISH 開場17:15/開演18:00 ゲスト:後日発表2025年11月15日(土) 名古屋 DIAMOND […]

