チョーキューメイが本日7月9日に新曲「Hey!Calling」を配信リリース。同日にミュージックビデオを公開した。 「Hey!Calling」は、3月から4月に開催された<五劫の擦り切れ>ツアーで初披露された新曲。“電話”を通して、相手からの返事を待つ時の絶妙な間合い、感情の機微を描いた歌詞世界が魅力の今作には、伊澤一葉(the HIATUS、東京事変)をプロデューサーに迎え、ファンクやR&Bサウンドを感じさせるブラスセクションに、レキシ、星野源などのサックスを手がける武嶋 聡を中心に集められた名演が実現した。 また、「Hey!Calling」のミュージックビデオはアートワークにもなっているイラストレーター・かとうれい描き下ろしのイラストを主役に、情景が広がる映像に仕上がっている。 チョーキューメイは今作を引っ提げ、初の東名阪・対バンツアーとなる自主企画公演<忘れた頃にやってくる4>を10月20日より開催する。10月20日(月)東京・SHIBUYA CLUB QUATTROは第1回の<忘れた頃にやってくる>にも出演のレトロリロン、11月2日(日)愛知・名古屋CLUB UPSETは今回が初の対バン実現となる紫 今、ツアーファイナルとなる11月3日(月祝)大阪・心斎橋Music Club JANUSにはmuqueをゲストに迎えることが決定している。 Digital Single 「Hey!Calling」 2025.7.9 Releasehttps://Cho-Q-May.lnk.to/heycalling <チョーキューメイ presents 『忘れた頃にやってくる4』 東名阪・対バンツアー> 【東京公演】 W/レトロリロン会場 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO日程 2025年10月20日(月)開場 18:15開演 19:00問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 【愛知公演】 W/紫今会場 愛知・名古屋CLUB UPSET日程 2025年11月2日(日)開場 17:30開演 18:00問い合わせ サンデーフォークプロモーション / TEL : 052-320-9100(毎日12:00〜18:00) 【大阪公演】 W/muque会場 大阪・心斎橋 Music Club Janus日程 2025年11月3日(月㊗)開場 16:15開演 17:00問い合わせ GREENS / TEL : 06-6882-1224(平日12:00〜18:00) 【チケット】●料金/席種 前売り:4,500円 (当日券:5,000円) <税込・D代別途必要> / スタンディング【整理番号付】*3歳以上チケット必要https://l-tike.com/choqmay/ 関連リンク ◆チョーキューメイ オフィシャルサイト◆チョーキューメイ オフィシャルX◆チョーキューメイ オフィシャルTikTok◆チョーキューメイ オフィシャルInstagram◆チョーキューメイ オフィシャルYouTube

