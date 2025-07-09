¡Úµð¿Í¡Û¥ë¡¼¥¡¼¡¦¹Ó´¬Íª¤¬¥×¥í£±¹æ¡õ¥×¥í½éÂÇÅÀ¤Ç´î¤ÓÇúÈ¯¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó¤Ë¥×¥íÆþ¤ê½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¥×¥í½éÂÇÅÀ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
à±«¥Ë¥â¥Þ¥±¥ºá¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡££¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»³·Á¤Ç¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ËÂ³¤ÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º£²ÀïÌÜ¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¡££±²óÎ¢½ªÎ»»þ¤Ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢£²²óÉ½½ªÎ»»þ¤ËÍë¤Ë¤è¤ê·×£±»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÃæÃÇ¤¬Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ó´¬¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£°¤Î£²²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¹Ó´¬¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨¤ÎÅê¤¸¤¿£¶µåÌÜ¡¦£±£´£°¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¤Ç¤â±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£½ëµ¤¤È¼¾µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿µå¾ì¤Çà²Æ¥Î½ë¥µ¥Ë¥â¥Þ¥±¥Ìá°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¹Ó´¬¤Ï¡¢±¦¼ê¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·Ç¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹Ó´¬¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤Î°Õ¼±¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬¤¦¤Þ¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ãÉð¼Ô¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤Ç¤¤ë¤«¡£