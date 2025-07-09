7月9日、川崎競馬場で行われた11R・スパーキングレディーカップ（Jpn3・3歳上牝・ダ1600m）は、吉原寛人騎乗の2番人気、フェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に5番人気のライオットガール（牝5・栗東・中村直也）、3着に1番人気のテンカジョウ（牝4・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:41.4（良）。

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1番人気テンカジョウは3着

吉原寛人騎乗の2番人気、大井競馬所属のフェブランシェが嬉しい交流重賞初制覇を飾った。スタートからダッシュ良く2番手へ。道中早々に先頭へ立つと、そのままライバルを突き放しにかかった。直線でも脚色は衰えず、中央勢が迫って来たが1馬身半差凌いだ。

フェブランシェ 15戦6勝

（牝5・大井・藤田輝信）

父：リアルスティール

母：マイティースルー

母父：クロフネ

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 フェブランシェ 吉原寛人

2着 ライオットガール 笹川翼

3着 テンカジョウ 松山弘平

4着 マーブルマカロン 御神本訓史

5着 アンモシエラ 横山武史

6着 ネバーモア 藤岡佑介

7着 マテリアルガール 山中悠希

8着 マインドユアミモザ 岡村健司

9着 ニシノカシミヤ 矢野貴之

10着 カンナリリー 松本一心