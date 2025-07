A-Stageは、ウェルネスブランド「Re・De(リデ)」より、電気圧力鍋の新型「Re・De Pot(リデポット)」の応援購入プロジェクトを、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年7月7日(月) 12:00より開始しました。カラーはブラックとホワイトの2色。

一般発売予定価格1万9800円(税込)のところ、各カラー限定200台で35%オフになる超早割など、お得なコースが用意されています。

内釜のセラミックコートでおいしさ&耐久性アップ

「Re・De Pot」は、2020年の発売以来、シリーズ累計11万台を突破した人気の電気圧力鍋です。今回の新モデルは、「手間は最小、歓びは最大。」のコンセプトを受け継ぎながら、炊飯機能と調理性能を大幅にアップデート。

最大1.8気圧の高圧を保つことで100℃以上の高温で一気に炊き上げ、わずか25分でお米の甘みと香りを最大限に引き出します。内釜の素材を、遠赤外線効果が高いセラミックコートに刷新したことで、ふっくらと粒立ちの良い、香り高いごはんに仕上げます。耐摩耗性も旧モデルと比較して約1.7倍に向上し、より長く安心して使えるようになりました。

また、低温調理モードがさらに進化。旧モデルの7段階から、30℃〜100℃まで5℃刻みで設定できる15段階へと細かくなりました。これにより、自家製味噌や天然酵母パン、ローストビーフなど、プロでも難しい繊細な温度管理が求められる調理もボタンひとつで実現します。また、最大12時間の保温機能を搭載し、ライフスタイルに合わせていつでも温かい料理を楽しめます。

さらに、フードディレクター・川上ミホ氏監修のオリジナルレシピブックが付属し、毎日の献立に悩むことなく、多彩な料理に挑戦できます。

Re・De(リデ) 電気圧力鍋「Re・De Pot」 発売日:2025年7月7日より支援プロジェクトスタート 一般発売予定価格:1万9800円(税込)

