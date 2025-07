正解は「かくれんぼ」でした!

「hide and seek」は、隠れている子を鬼役が見つけ出す、日本でも一般的な子どもの遊びを表しています。

「I used to love playing hide and seek when I was a kid.」

(子どもの頃、かくれんぼをするのが大好きだった。)