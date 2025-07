元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の舞空瞳が8日、オフィシャルサイト兼ファンクラブをオープンした。舞空は、2016年に宝塚歌劇団102期生として首席入団し、星組公演『こうもり/THE ENTERTAINER!』で初舞台。花組へと配属後、18年には新人公演『MESSIAH』、全国ツアー公演『メランコリック・ジゴロ』でヒロインをつとめ、翌年に星組へと組替え。トップスター・礼真琴の相手役としてトップ娘役に就任した。

星組トップ娘役として、お披露目公演となる『ロックオペラ モーツァルト』を皮切りに、『ロミオとジュリエット』『ME AND MY GIRL』など数々の作品に出演し、24年12月『記憶にございません!/Tiara Azul-Destino-』をもって退団した。今回、クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKIが提供するプラットフォーム「Bitfan」に、「舞空瞳 OFFICIAL SITE」を開設。出演情報や最新の活動情報をまとめて確認できるほか、ここでしか読むことのできない本人ブログを楽しめる。