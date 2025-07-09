ÏÂ¤ä¤«²ÈÂ²¼Ì¿¿¤â¡Ä¼Æºé¥³¥¦¤Îà¾Ð´éá¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¶¸µ¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¼Æºé¥³¥¦¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤¿¡×¤ÎÀ¼¡ÄÏÃÂê¤Î±Ç²è¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
àÂ©»Òá¤ò¸ò¤¨3¿Í¤Ç¤Î²ÈÂ²»Ñ¤ò¸ø³«¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Îà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤â¡Ä¡£¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î27Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² ¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡×¤Ç¼Æºé¤ÈÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤ÏÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë»ÒÌò¤Î»°±ºåºÍå¤ò¸ò¤¨¤¿3¿Í¤¬¤¦¤Ä¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤ÏÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢20Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸¤Ø¤Î¤¤¤¸¤á¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ÂÎÈ³»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² Ê¡²¬¡Ö»¦¿Í¶µ»Õ¡×»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ù¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é¡¢¼Æºé¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î²ø±é¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°½Ìî¹ä¤¯¤ó¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤È¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤Î²ø±é¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ø±é¤Ã¤×¤ê¤¬¥Û¥é¡¼¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤¿¡×¡Ö½ª»ÏÄ»È©Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿Í´ÖÅª¤ËÉÝ¤¤¼Æºé¥³¥¦¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¸µ¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Æºé¤Ï2017Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î°æ°ËÄ¾É«¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£